AHBİB'in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek - Son Dakika

AHBİB'in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek

14.12.2020 09:58
AHBİB'in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek, System.String[]

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış yakalayıp 110,9 milyon dolar...

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış yakalayıp 110,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Arslan, kasım ayında kırmızı mercimek ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artış göstererek 19 milyon 930 bin dolara ulaştığını söyledi.

Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın etkilerinin küresel pazarlarda derinden hissedilmeye başlandığını, tüm zorluklara rağmen koşullar ne olursa olsun ihracata devam ettiklerini vurgulayan AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, mevcut pazarlarda güçlenmeye devam ederken pazar çeşitliğini artırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarının da kasım ayı raporlarına yansıdığını kaydetti.

Kasım ayında 612,4 milyon dolarlık ülke sektör ihracatından yüzde 18 pay aldıklarını belirten Başkan Arslan, "Kasım ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde yüzde 6 artış ve 32,7 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ilk sırada yer aldı. Yüzde 25 artış yakaladığımız bakliyat ürünleri 26,9 milyon değer ile ikinci oldu. Bitkisel yağ ihracatımız ise 10,5 milyon dolar değer ile üçüncülüğü elde etti. Kasım ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise yüzde 66 artış sağladığımız kırmızı mercimek oldu. 19 milyon 930 bin dolarlık kırmızı mercimek satışımız, bölge ihracatımızın yüzde 18'ini oluşturdu. " diye konuştu.

"40'ı aşkın ülkede ihracatımız artırdık"

AHBİB olarak Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 40'ı aşkın ülkede ihracat artışları sağladıklarını dile getiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

"Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 18,6 milyon dolar değer ile Irak oldu. Yüzde 9 artış sağladığımız Irak pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 17'sini oluşturdu. Suriye, 6,88 milyon dolar ile ikinci, İtalya 5,6 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelerde ise birinci sırada yüzde 6 bin 866 artış ve 594 bin dolar değer ile Endonezya geldi. Venezuela yüzde 949 artış ve 3 milyon dolar değer ile ikinci, Vietnam yüzde 540 artış ve 161 bin dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Bangladeş, Senegal, Türkmenistan, Mali ve Trinidad Tobago beş katına varan ihracat artışı elde ettiğimiz pazarlar oldu."

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, 2020 yılının Ocak-Kasım ayları arasında ülke sektör ihracatının yüzde 6 artışla 6,53 milyar dolara ulaştığını, aynı dönemde bölge ihracatının ise yüzde 16 artışla 1 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

AHBİB'in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek

Hüseyin Arslan, Yönetim Kurulu, Akdeniz, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHBİB'in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var
PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti         
10:04
Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin kendisine aldığı hediyeleri geri gönderdi Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin kendisine aldığı hediyeleri geri gönderdi         
09:31
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
09:05
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı         
08:22
MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi         
07:42
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:07:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AHBİB'in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei