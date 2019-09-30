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Ahıska Türkleri Birlik ve Dayanışma Şöleninde bir araya geldi

57 dakika önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATUB), Bozüyük İlçe Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği "Birlik ve Dayanışma Şöleni" Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda yapıldı.

Ahıska Türkleri Birlik ve Dayanışma Şöleninde bir araya geldi, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATUB), Bozüyük İlçe Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği "Birlik ve Dayanışma Şöleni" Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda yapıldı.


Şölenin açılış konuşmasını yapan DATÜB Bozüyük İlçe Temsilcisi Bekir Velioğlu konuşmasında; "Dünya Ahıska Türkleri demeye benim dilim hiç gitmiyor. Biz Dünya Ahıska Türkleri değiliz. Türk, dünyada bir tanedir. Biz Dünya Ahıskalılarız. Biz Türküz ve soyumuz sopumuz Türktür. Biz bu topraklardan gelmişiz, topraklar kazanmışız, destanlar yazmışız, yine geri dönmüşüz. Kimsenin şüphesi olmasın ben Türk oğlu Türk'üm, Ahıskalılar şüphesiz hepsi Türktür. Biz Türkiye'de bu toprakların sahibiyiz. Böyle benim abilerim oturuyor, ablalarım oturuyor, bacılarım oturuyor" dedi.


Daha sonra söz alan Datüb İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş; "Biz bir katliam yaşadık, atalarımız bir katliama maruz kaldı. 10 bin, 20 bin insanımız öldü, kim biliyor bunu? Dünyaya anlatabiliyor muyuz? Bir avuç Ermeni yaşamadıkları katliamı, dünyaya katliam diye kabul ettiriyorlar. Biz niye sessiz kalıyoruz? Sizler bizim yanımızda olun ki, bizler daha güçlü ses verelim, dünyaya daha güçlü anlatalım" ifadelerini kullandı.


Datüb Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Bilecik Göç İdaresi Başkanı Hüseyin San'ın da yaptıkları konuşmalardan sonra Datüb Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet'in ve Ahıskalı yerel sanatçıların seslendirdiği Türküler ve halk danslarıyla şölen devam etti.


Şölene DATÜB icra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB genel sekreteri Fuat Uçar, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bozüyük MHP İlçe Başkanı Hakan Şankaya, THD Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, İl ve ilçelerden gelen Ahıska Dernekleri ve Bozüyüklüler katıldı. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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