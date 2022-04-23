Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 13:22
Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Vakıfbank Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mutluk Özden yaptı.

Özden, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal harbinin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerden oluşan mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi.

Daha sonra program öğrenciler tarafından yapılan çeşitli gösterilerle devam etti.

Ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü İsa Coşar, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Boyabat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Boyabat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ahlat, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement