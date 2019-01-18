Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz Projesi"

Ahlat'ta "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz Projesi"

44 dakika önce

Ahlat ilçesinde "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz Projesi" kapsamında 8 eğitimci Almanya'ya gidecek.

Ahlat'ta
Ahlat ilçesinde "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz Projesi" kapsamında 8 eğitimci Almanya'ya gidecek.

Ahlat Şehit Summani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinden oluşan 8 eğitimci Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından desteklenen "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz" adlı proje kapsamında Almanya'da okulları gezerek incelemelerde bulunacak.

Okulu Müdürü Faysal Doğan, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği boyutunda öğrenci merkezli öğretim, yöntem ve teknik konularda personelin bilgi ve deneyim kazanmalarını hedeflediklerini belirterek, "Seminer çalışmaları ve alan uzmanlarıyla yapılacak konferanslar ile farklı ülkelerin eğitimlerinde öğrenci merkezli yaklaşımın kullanımı için en iyi uygulama yaklaşımlarının paylaşımı ve transferi yapılacaktır. Personelimizin bu alanda yeterlilik düzeylerinin artırılması ve kurumumuzun kalite yönetiminin arttırılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Ahlat, Güncel
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