Ahlat'ta kar yağışı: 16 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ahlat'ta kar yağışı: 16 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden, belediye ekipleri ise şehir merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması yürüttü. Geceden itibaren etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını kar yığınlarından temizlemek için uçun uğraş verdi.

Vatandaşlardan Necmi Kaplan, uzun zamandır bu şekilde kar yağmadığını belirterek, "Dün akşamdan itibaren kar yağıyor. Aracımızı temizliyoruz. Çok güzel oldu. Bu kar yağışını bekliyorduk" dedi.

Hayvanlarını otlatan besici Cemil Gözel ise kar altında da olsa hayvanlarına yem vermesi gerektiğini ifade ederek, koyunlarını her mevsimde beslediğini söyledi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.