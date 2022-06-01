Ahlatcı Holding, Çorum'da barut fabrikası kuracak

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'da yaklaşık 100 milyon dolar bütçeyle barut fabrikası kuracaklarını söyledi.

Ahlatcı, Ahlatcı Altın Rafinerisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Çorum'da kuracakları barut fabrikasına ilişkin bilgi verdi.

" Türkiye'de bir barut fabrikası var, ikincisini Çorum'a yapacağız." diyen Ahlatcı, tesiste yaklaşık 1200 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Ahlatcı, "Bu barutun oluşması için nitroselüloz fabrikası kuruyoruz. Üçüncü ayağı da nitrogliserin fabrikası. Üç fabrika kuruyoruz. Yaklaşık 100 milyon dolar. 1,6 milyar liralık yatırım yapacağız. Ülkemiz için de çok önemli." diye konuştu.

Yeni fabrikada üretilecek barutun yüzde 40'ının Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) verileceğini, yüzde 60'ının da ihraç edileceğini anlatan Ahlatcı, şunları kaydetti.

"Sadece barut yaparsanız, ham maddesini dışarıdan almanız gerekiyor. Biz dedik ki ham maddesini de yapan fabrika yapalım. Barut, pamuktan elde ediliyor. Pamuğu biz yetiştiriyoruz, bir sürü kimyevi olaylardan geçiriyoruz ve barut olarak çıkarıyoruz. Yılda 1500 ton barut üretme kapasitesine sahip fabrika kuracağız. Burada ithalat yapmadan ihracat yapacağız."

Ahlatcı, bir gazetecinin ekonominin gidişatına ilişkin sorusu üzerine, "Malumunuz, Rusya- Ukrayna savaşı var. Gerek gıda gerekse doğal gaz pahalı. Bunlar enflasyonu artıran şeyler. Bizim ülkemizin bir şey yapması lazım. Enflasyona dayalı süper bono çıkacak. O bono çıktığında piyasalar biraz daha dengelenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun ekonomiye hep birlikte sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Ahlatcı, şöyle devam etti:

"Bizim bahçemiz var, orada yetiştirdiğimiz marulları bir markete sattık. Market marulu bizden 2 liradan aldı, ertesi gün bize bir tanesini 18 liradan sattı. 2 liraya alıyorsunuz, 18 liraya satıyorsunuz. Olmaz. Hepimiz doğru gayret etmeliyiz. Enflasyonun önlenmesi için hal yasasının mutlaka çıkması lazım. Yine tarımda üretenin ödüllendirilmesi lazım. Ekonomimiz mutlak suretle 3-5 tedbir alınınca rayına oturacaktır. Bu tedbirler de dillendirildi, 10-15 gün içinde alınacaktır diye düşünüyorum."

Bir gazetecinin savunma sanayine yönelik üretimle ilgili sorusu üzerine Ahmet Ahlatcı, Türk Silahlı Kuvvetleri için normal çelik yeleğin 8'de 1'i kadar ağırlığa sahip çelik yelek geliştirdiklerini, bu yeleği polislere de uyarlayıp Emniyet Genel Müdürlüğüne sunduklarını aktardı.

Ahlatcı ayrıca, devletin ilgili kurumları için ayda 10 ton görünmezlik özelliğine sahip boya ürettiklerini kaydetti.

500 gence iş garantili yazılım kursu

Ahmet Ahlatcı ayrıca, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfınca gençlere yönelik 500 kontenjanlı, iş garantili yazılımcı kursu açacaklarını bildirdi.

Başvuruların, vakfın internet sitesi üzerinden yapılabileceğini ifade eden Ahlatcı, "Hiçbir masraf almadan, Çorumlu 500 genci ücretsiz yazılımcı yapacağız." dedi.

Holding bünyesindeki iki özel hastanede kullanılan yazılıma ek yapılması için 3 ay süre ve 12 bin 500 dolar civarında ücret talep edildiğini belirten Ahlatcı, yazılımın önemine ilişkin şunları anlattı:

"Cumhurbaşkanımızla Hindistan'ın Yeni Delhi şehrine gittik. Çocuklar, kaldığımız otelin kaldırımına yatmış, kıyafetleri pejmürde, ellerinde telefona benzer aletler var. Onların yazılım yaptığını öğrendik. Mihmandarımız aracılığıyla çocuklardan birini alıp lobiye gittik ve hastanede kullandığımız program için istediğim yazılımı anlattım. Çocuk yapabileceğini söyledi. İki saat sonra yazılımla geri döndü. Programı çalıştırdık ve istediğimiz raporu aldık.

Karşılığında 300 dolar istedi, biz 500 dolar verdik. Bizim Çorum'da yetiştireceğimiz yazılımcılar Türkiye'nin her yerine lazım. Dolayısıyla hepsine iş garantisi veriyoruz. Bu kursa katılan herkesin koluna bir altın bilezik takmış olacağız. Kurstan mezun olup iş bulamayan olursa da biz ona mutlaka iş buluruz. Yazılım konusu o kadar önemli."