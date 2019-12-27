Ahlatlı öğrenciler şehidin vasiyeti için masal kitabı yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatlı öğrenciler şehidin vasiyeti için masal kitabı yazdı - Son Dakika

Ahlatlı öğrenciler şehidin vasiyeti için masal kitabı yazdı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "Mini Masallar" adlı kitabın geliri cami yapımına bağışlanacak.

Ahlatlı öğrenciler şehidin vasiyeti için masal kitabı yazdı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "Mini Masallar" adlı kitabın geliri cami yapımına bağışlanacak.

Okulun üçüncü sınıf öğrencileri, Ahlatlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine yapılacak olan camiye katkı sağlamak için kitap hazırladı.

Öğrenciler, Öztürk'ün vasiyetinin gerçekleşmesi için kitaptan elde edilecek geliri caminin yapımına bağışlayacaklarını belirtti.

Sınıf Öğretmeni Alper Yaşa, basımı tamamlanan kitaba Türkiye'nin bir çok yerinden talep geldiğini ifade ederek, "Siparişler alıyoruz. Kitabımıza ulaşmak isteyenler okulumuzla iletişime geçebilirler. Eren Öztürk ismi artık Türk milletine mal olmuş bir isimdir. Bu noktada tüm Türkiye'yi şehidimizin vasiyetine sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

Öğrenciler ise şehidin vasiyetinin yerine getirilmesine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Eren Öztürk, Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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