Ahmed Yesevi ve Alperenlerin hikayesini anlatan "Mavera" dizisi TRT 1'de seyirciyle buluşacak - Son Dakika

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca 'nın üstlendiği dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat 'a gönderilen Yesevi'nin Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor.

Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi, 12 Nisan'da başlayarak, hafta içi her gün saat 23.45'te ekranlara gelecek.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi