Ahmet Ağaoğlu'ndan futbolun sıcak gündemine dair açıklamalar (geniş haber geçilecek)

Ahmet Ağaoğlu'ndan futbolun sıcak gündemine dair açıklamalar

"Hükmen mağlubiyete karşı değiliz"

"Virüsten dolayı ertelenen bir maçı Şubat ayından sonra oynamak istemem"

"Adını koysunlar"

Fatih Turan - Tolgu Sağlam TRABZON DHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hizmete giren Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamalarda futbolun sıcak gündemine ilişkin sözler sarfetti.

Ağaoğlu ; bir takımda fazla sayıda testin pozitif çıkması halinde maçın ertelenmesi yerine verilmesi muhtemel hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak, "Doğrudur olabilir. Çünkü virüse karşı ben olağanüstü çaba sarf ediyorsam ki bazen çabayı sarf edersiniz yine olur. Ben virüsten dolayı ertelenen bir maçı Şubat ayından sonra oynamak istemem. Çünkü zaten yoğun bir fikstür olacak. Bu bana ve diğer benim konumumdaki takımlara haksızlık olur. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa kurallarının çok iyi koyulması lazım. Testler konusunda hala bir standart söz konusu değil. Her kulüp farklı farklı yerlerde yaptırıyor testlerini. Bunun standardını koymamız lazım, Süper ligde mücadele eden kulüpler, 'Şu kurumda testlerini yaptırmak zorundadır, onun dışındakiler kabul edilmemeli' denilmeli. Bu test maliyetleri de kulüplerin sırtında çok büyük bir yük. Geliri fazla olan kulüpler bunu bir şekilde karşılıyor ama ikinci lig kulüplerinin test için harcamış oldukları para bir yıl içerisinde elde ettikleri gelirden daha fazla. Buna da bir çözüm bulunması lazım." dedi."LİGİN TAMAMLANMASIYLA İLGİLİ KARAR ŞİMDİDEN VERİLMELİ"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, uzun vadede ligin tamamlanamaması gibi bir durum karşısında ligin kaderiyle ilgili kararın şu an verilmesi gerektiğini de belirterek, "Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını oldu bittiye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım. Bir iki adım atalım sonra bakarız denmemeli. Kuralları çok iyi tespit ettikten sonra kulüplerde bu konuyla alakalı görüşlerini ifade edecektir. Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir olasılığı zaten hocamız ile daha kontrat safhasında konuşmuştuk. Onun da gündeminde olan bir konuydu. Hocamız da bunla alakalı olarak kendisinin bir plan ve program oluşturduğunu çalışmaların içerisinde yer aldığını ve olağanüstü şartlardan geçtiklerini her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade etmişti" diye konuştu.