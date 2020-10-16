Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcunu 928 milyon TL'ye düşürdük - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcunu 928 milyon TL'ye düşürdük

16.10.2020 16:57
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcunu 928 milyon TL'ye düşürdük, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün net borcunu 928 milyon TL'ye düşürdüklerini belirterek, "Bu finansal politika devam ettiğinde 5 sene sonra Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün net borcunu 928 milyon TL'ye düşürdüklerini belirterek, "Bu finansal politika devam ettiğinde 5 sene sonra Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün 47'nci Olağan Divan Genel Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan genel kurulda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu üyeleri hazır bulundu.Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, geçen sezon yapılan transfer politikasının divan kurulunu yeterince mutlu etmediğini belirterek, "Bu sezon da yapılan transferlerin büyük çoğunluğunun yabancı olması, her daim öze dönüşü ilke edinen bazı taraftarlarımızı üzerken, 'futbolcunun yerlisi, yabancısı olmaz' diyen taraftarlarımızı da umutlandırmıştı. Biz divan kurulu olarak öncelikli olarak Trabzon'da ya da ülkemizde yetişen oyuncunun oynatılmasını savunduk ve savunmaktayız. Buradan yabancı oyuncuya karşı olduğumuz anlamı çıkarılmamalı ve hassas denge mutlaka korunmalıdır. Neticede futbolcuların yerlisi de yabancısı da profesyoneldir. Futbolcunun takımda kalıp kalmaması çoğunlukla ekonomik değerlere bağlı olarak sonuç vermektedir. Gelen futbolcu size fiyat pazarlığıyla gelir, yetiştirdiğiniz futbolcu ise size hem para hem de itibar kazandırır. Futbolcu yetiştirme uzun ve sabır isteyen bir projedir. Bunun için önce taraftarın sabırlı olması gerekir. Taraftarın sabretmediği ve yönetimi bunalttığı zaman yönetimler telaşla futbolcu yetiştirme projesini rafa kaldırıp kısa dönemde başarı için hazır futbolcuya yönelebilmektedir. Taraftarın sabırlı olmadığı bir takımın yönetimi oyuncu yetiştirmek ve sahaya sürmekte tereddüt yaşar. Genç oyuncularımızı ve onları savunan yöneticileri sosyal medyada aşağılayan ve hakaret eden bazı taraftarların bu davranışlarının kulübün menfaatlerine uygun düşmediğini hatırlatmakta fayda var" dedi."ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN ALINDI"'2019-20 sezonunda yaşadığımız çok güzel anılarımız kadar çok büyük üzüntülerimiz de oldu' diyen Sürmen, "2019-20 futbol sezonunda alınan başarılı sonuçlarla 'bu sefer tamam' dediğimiz şampiyonluk elimizden alındı. Bunun devamında geçmiş yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'da büyük bir kaos ve yıkım bekliyordu. Çok şükür büyük taraftarımızın sağduyusu ve kırgınlıklara rağmen kaosa girilmeden süreçten çıkılmıştır. Kulübümüzün yeni sezona da bazı istenmeyen sonuçlarla girmiş olmasına rağmen taraftarın beklentisi yüksektir" diye konuştu.AĞAOĞLU: "NET BORCUMUZ 928 MİLYON TL"Ali Sürmen'in açıklamalarının ardından Divan Genel Kurulu'nda konuşma yapan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün ekonomik durumuna yönelik bilgiler vererek, "2010 yılında borcumuz 53 milyon Euro, 2011 yılında 40 milyon Euro, 2012'de 56 milyon Euro, 2013'te 63 milyon Euro, devam eden yıllarda 105 milyon Euro, 165 milyon Euro, 176 milyon Euro ve görevi devraldığımız 8 Nisan 2018'de de 182 milyon Euro borç ile kulübün borcunun tarihi zirve yaptığını görüyoruz. Görev aldıktan sonra 2018 yılının sonunda borcu 157 milyon Euro'ya, 2019'da 130 milyon Euro'ya, bugün itibarıyla da kulübün net borcu 99.6 milyon Euro'ya indirmiş durumdayız. Her sene borcun 30 milyon Euro civarında eridiğini görüyoruz. Bu finansal politika devam ettiğinde 5 sene sonra Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır. Bu genel kurulda verdiğimiz sözlerden biriydi. Orada aynı zamanda Trabzonspor'un hiçbir şekilde bu ekonomik politikayı uygularken yarışın dışında kalmayacağını söyledik. Bunda da şuana kadar bir sapma olmadı" şeklinde konuştu."26 DEĞİL KEŞKE 56 FUTBOLCU ALABİLSEYDİK"2.5 yıllık süreçte 26 yabancı futbolcu transferi yaptıklarını kaydeden Ağaoğlu, "26 yabancı oyuncuya ödenen bonservis bedeli 13 milyon Euro, sattığımız futbolculardan elde ettiğimiz gelir ise 44 milyon Euro. Bir futbol kulübü oyuncu alır ve satarken ya para kazanır ya da batırır. 26 futbolcu olabilir, bugün Chelsea Kulübü yanılmıyorsam aynı süreçte 73 futbolcu transfer etti. Yapmış olduğunuz transferlerin sayısı değil, o transferlere ne kadar para ödediniz, satarken ne kazandınız? Önemli olan bu. Trabzonspor'un borcunun azalma göstermesindeki en büyük etken de bu transferlerdir. Almış olduğumuz oyuncuların yüzde 60'ına değer kattık. Sörloth'u alırken piyasa değeri 6 milyon Euro'ydu giderken 20 milyon Euro. Ekuban aldığımız zaman piyasa değeri 300 bin Euro civarıydı bugün 5.5 milyon Euro. Hosseni 600 bin Dolar'a alındı bugün değeri 2 milyon Euro. Nwakaeme 1.1 milyon Euro'ya alındı bugün 5.5 milyon piyasa değeri var. Campi 900 bin Dolar'a alındı bugün değeri 1.6 Euro. Edgar Le'yi bedelsiz aldık, bugün değeri 2.2 milyon Euro ve eminim ki sezon sonu daha fazla olacak. Keşke aynı düşünce yapısı içerisinde 56 futbolcu alabilseydik. Bu transferler yapılırken Trabzonspor Kulübü para kaybetmedi, para kazandı. Geçmişte yaşadığımız en büyük sıkıntılar bunlardı" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün net borcunu 928 milyon 657 bin TL olarak açıkladı.


Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcunu 928 milyon TL'ye düşürdük

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcunu 928 milyon TL'ye düşürdük - Son Dakika Spor

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