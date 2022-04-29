Ahmet Akın'dan "Elektrikte Sessiz Devrim Yaptık" Diyen Bakan Dönmez'e: "Fıkra Olsa Güleceğiz Ama Değil" - Son Dakika
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Ahmet Akın'dan "Elektrikte Sessiz Devrim Yaptık" Diyen Bakan Dönmez'e: "Fıkra Olsa Güleceğiz Ama Değil"

29.04.2022 13:05
Ahmet Akın'dan "Elektrikte Sessiz Devrim Yaptık" Diyen Bakan Dönmez'e: "Fıkra Olsa Güleceğiz Ama Değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Elektrikte sessiz devrim yaptık” diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yanıt vererek, “Fıkra olsa güleceğiz ama değil. Ağlanacak halimize gülmeyiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektrikte sessiz devrim yaptık" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yanıt vererek, "Fıkra olsa güleceğiz ama değil. Ağlanacak halimize gülmeyiz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, dün katıldığı bir programda "Elektrikte sessiz devrim yaptık" diyen Fatih Dönmez'e sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin Bakan Dönmez'in sözlerine ilişkin haberini de etiketleyerek paylaşım yapan Akın, "Fatih Dönmez Bey 'elektrikte sessiz devrim yaptık' demiş. Fıkra olsa güleceğiz ama değil. Ağlanacak halimize gülmeyiz. Hafızalarımızı tazeleyelim istedim" dedi.

"'YAPTIK' DEYİNCE 'DEVRİM' OLMUYOR"

Akın, sıralı sosyal medya paylaşımlarının bir diğerine, ANKA Haber Ajansı'nın Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin bir haber videosunu ekleyerek şunları kaydetti:

"Çok eskilere gitmeyiniz Fatih Dönmez Bey! 2 ay önce Isparta günlerce, geçen yıl da 200 bin hane, şirketler yatırım yapmadığı, Bakanlık da denetlemediği için elektriksiz kaldı. Milyonlarca abone elektrik faturasını ödeyemiyor. Borcundan elektriği kesiliyor.

Devrim demek nitelikli değişim demektir Fatih Dönmez Bey. 'Yaptık' deyince 'devrim' olmuyor. Devrimi kesintilerde ve faturalarda yaptığınızı milletimiz görüyor. Enerjide devrim bizimle gelecek!"

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Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Dönmez, Ahmet Akın, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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