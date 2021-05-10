Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

Ahmet Çakar bu görüntüleri ekranlara yansıttırmadan önce konuya 'Rüya' ile giriş yaptı. Çakar, "Rüyamda Hasan Kabze, Sergen Yalçın ve Süleyman Hurma'yı gördüm" dedi. Çakar, yıllar önce oynanan derbide Sergen Yalçın'ın takım ataktayken geri dönünce kaptırılan topta gol atan Hasan Kabze'yi vurgulamak istedi. Galatasaray'ın o maçtan sonraki hafta Kayseri'yi 4-0 yenip, Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu bıraktığı maçı vurguladı. Çakar konuyu, "Sergen Yalçın'ın şampiyonluk göremeyeceğini hissediyorum" sözleriyle kapattı.