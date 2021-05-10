Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
10.05.2021 11:59
Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde oynadığı bir Galatasaray derbisiyle ilgili başarılı teknik adama imada bulundu. Sergen'in siyah-beyazlı formayla oynadığı derbide, müsait pozisyondaki arkadaşlara topu atmak yerine geri döndüğü anlar dakikalarda ekranda oynatıldı. Ardından kaptırılan topta Galatasaraylı Hasan Kabze'nin attığı gol Sergen Yalçın'a soruldu. Çakar, "Ne yapmak istedin burada Sergen" dedi.
Ahmet Çakar bu görüntüleri ekranlara yansıttırmadan önce konuya 'Rüya' ile giriş yaptı. Çakar, "Rüyamda Hasan Kabze, Sergen Yalçın ve Süleyman Hurma'yı gördüm" dedi. Çakar, yıllar önce oynanan derbide Sergen Yalçın'ın takım ataktayken geri dönünce kaptırılan topta gol atan Hasan Kabze'yi vurgulamak istedi. Galatasaray'ın o maçtan sonraki hafta Kayseri'yi 4-0 yenip, Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu bıraktığı maçı vurguladı. Çakar konuyu, "Sergen Yalçın'ın şampiyonluk göremeyeceğini hissediyorum" sözleriyle kapattı.
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