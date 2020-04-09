Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var - Son Dakika
Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var

13 dakika önce

TBMM'de görüşmeleri süren infaz düzenlemesini eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İlke yok, gizli af var. Devlete karşı suçlarda değil, rüşvet, çete, yolsuzluk suçları için tahliye var. Bu yasada zimmet, gasp, rüşvet, irtikap affediliyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de görüşmeleri süren infaz düzenlemesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

90 bin mahkum ve tutukluya tahliye yolunu açan infaz düzenlemesinin yanlış hazırlandığını belirten Davutoğlu, "Mevcut düzenleme kimlerin çıkacağını, kimlerin içeride kalacağını düşünüyor. Bu yasa Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir tedbir mi yoksa örtülü bir af mı? Bir af yapılacaksa da ayrı bir denklemle sağlıklı şekilde yapılması lazım. Bu infaz yasası Koronavirüs'e yönelik bir tedbir ise kesinlikle bunu karşılayacak nitelikte değil. Eğer buysa ölçü, virüsten etkilenmesi muhtemel tutuklu ve hükümlüler kimlerdir, onlara çözüm bulunmalı. Suçun mahiyetine bakılmaksızın. O yüzden biz yaşlılar, çocuklu kadınlar, sağlık sorunları olanların tahliye edilmesi gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI FİKİR DEĞİŞTİRDİYSE BUNU AÇIKLAMASI LAZIM"

"Böyle bir infaz yasası eşitlikçi, ayrımcı olmayan, objektif kriterlere göre yapılmalı" diyen Davutoğlu, "İlkesel olarak tutuklu yargılanmaya karşıyız. Çok özel bir neden yoksa tutuklu yarılananlar serbest bırakılabilir. Birlikteyken Sayın Cumhurbaşkanı, 'kişisel suçları affedemeyiz, devlete karşı işlenen suçları affedebiliriz' şeklinde bir ilke açıklamıştı. Bunun mantığı var. Bu yasada devlete karşı işlenen suçları dışarıda bıraktı, kişilere karşı işlenen suçları kapsama aldı. Sayın Cumhurbaşkanı fikir değiştirdiyse, bunu kamuoyu ile açıklaması lazım. Eğer kişilere karşı işlenen suçlarda esnek davranırsanız mağdurların vicdanını yaralamış olursunuz" şeklinde konuştu.

"BUNU KAMU VİCDANI KABUL EDER Mİ?"

Yolsuzlukla mücadele edilmesi gereken bir dönemde böyle bir yasanın vicdani olmadığını vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Bir de kamu vicdanını rahatsız etmemesi lazım. Bu yasada zimmet, gasp, rüşvet, irtikap affediliyor. Birisi rüşvet almışsa 4 yıl, zimmete 5 yıl, gasp varsa 6 yıl hüküm giyiyor. Yasa diyor ki bu suçlar yüzde 50 indirime tabi. Sonra diyor ki 3 yıl cezası olanlar bunu dışarda adli kontrolle geçirebilir. Yani yolsuzlukla ilgili kişiler 6 yıl ceza almışsa yarın bu yasa ile dışarı çıkacaklar. Bunu kamu vicdanı kabul eder mi? Yolsuzlukla mücadele edilmesi gereken bir dönemde üstelik. Bunun yanında düşünce açıklamış bir gazeteci, bir siyasi, bir bilim adamı, şiddete bulaşmadan düşüncesini açıklayanlar, zaten hapis yatmaması gerekirken, kapsam dışında bırakılıyor. Bir gazeteci tutuklandı. O istifade etmeyecek de devleti kaynaklarını zimmetine geçiren dışarı çıkacak. Bunu kabul etmek mümkün mü?"

Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:39 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Sunucu Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Sunucu Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı         
13:39
İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum         
13:25
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında         
13:23
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi         
13:11
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu         
12:55
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi         
12:40
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti         
12:36
Ünlü futbolcu Douglas Costa, koronavirüsten dolayı zor günler geçiren ülkesinde model sevgilisiyle yardım dağıttı Ünlü futbolcu Douglas Costa, koronavirüsten dolayı zor günler geçiren ülkesinde model sevgilisiyle yardım dağıttı         
12:32
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım         
12:23
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü         
12:23
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu         
12:17
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı         
12:15
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı         
12:13
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı Getir kuryesinde koronavirüs çıktı         
12:08
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı         
12:04
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı         
11:51
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar         
11:50
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi         
11:46
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu         
11:42
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor         
11:40
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:40
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı         
11:38
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım         
11:37
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı         
11:37
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur         
11:26
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı         
11:11
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup         
11:10
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi         
11:05
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 13:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]