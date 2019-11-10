Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı

Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi ile eşi, Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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