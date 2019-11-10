Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi ile eşi, Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.
Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
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