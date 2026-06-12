Ahmet Soyer: Sürdürülebilir başarı, güven ve insana yatırımla mümkün

Perakende ve mağazacılık sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüm, şirketleri yalnızca ticari büyüme değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, insan kaynağı ve kurumsal değerler üzerinden yeniden yapılanmaya yönlendiriyor. Tüketici elektroniği ve dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren holdingler, uzun vadeli başarı için güven, şeffaflık ve müşteri odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkarıyor. Soyer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyer’e göre insan odaklılık, sürdürülebilirlik ve kurumsal değerler gözden kaçırılmamalı.

PERAKENDEDE REKABETİN YENİ EŞİĞİ: FİYAT DEĞİL GÜVEN

Perakende sektöründe uzun yıllar belirleyici olan “fiyat rekabeti”, yerini daha karmaşık bir rekabet alanına bırakıyor. Özellikle enflasyonist ortam ve artan operasyonel maliyetler, şirketleri sadece indirim ve kampanya stratejileriyle ayakta kalamayacakları bir noktaya taşıyor. Bu değişim, perakendede rekabetin tanımını da yeniden şekillendiriyor: düşük fiyat değil, güçlü marka algısı ve sürdürülebilir müşteri ilişkisi öne çıkıyor.

Soyer Holding, köklerini halı sektöründen alarak zaman içinde beyaz eşya, tüketici elektroniği ve mağazacılık alanına yönelen çok sektörlü bir yapıya dönüşmüş durumda. Şirket, bugün özellikle Türkiye’de gıda dışı perakende sektöründe ilk 20 şirket arasında yer alarak güçlü bir konum elde etmiş bulunuyor.

"YATIRIMLARIMIZ İNSAN ODAKLI"

1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Soyer, şirketin büyüme stratejisini değerlendirirken sürdürülebilir başarının temelinde insan odaklı yaklaşımın bulunduğunu vurgulayarak, “Sürdürülebilir başarı sadece finansal büyüme ile değil, güvene dayalı bir kurumsal yapı ve insana yapılan yatırımla mümkündür. Bizim için en önemli unsur, çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar tüm paydaşlarla kurduğumuz güven ilişkisidir” diyor.

Ayrıca holding, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre dostu uygulamalara yönelik projelerle de kurumsal sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Genel olarak Soyer Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarını insan odaklı, güven temelli ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı üzerine inşa ederek büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Ahmet Soyer’in vurguladığı gibi, bu yaklaşımın merkezinde “insana yatırım” ve “güven kültürü” yer alıyor.

SOYER HOLDİNG: BÜYÜMEDEN ÖTE SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI

Soyer Holding, halı sektöründe başlayan yolculuğunu zaman içinde beyaz eşya, tüketici elektroniği ve mağazacılık alanlarına genişleterek çok sektörlü bir yapıya dönüştürmüş durumda. Şirket bugün, gıda dışı perakende alanında Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer alırken, otomotiv ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor.

Holdingin yaklaşımı, yalnızca büyümeye değil; bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirecek kurumsal bir yapı inşa etmeye dayanıyor. İnsan kaynağına yatırım, müşteri memnuniyeti ve etik değerler şirket stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Ahmet Soyer bu noktada, kurumsal yapının temelini şu sözlerle özetliyor: “Sürdürülebilir başarı sadece finansal büyüme ile değil, güvene dayalı bir kurumsal yapı ve insana yapılan yatırımla mümkündür.”