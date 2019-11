Ahşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

Bartın'da, Salih Aksoy ve Mustafa Uğur evde çocuklarının oynadığı plastik oyuncakları beğenmeyerek, kurdukları atölyede ahşap oyuncaklar yapmaya başladı. İki arkadaş internet üzerinden oyuncakları satarken, şimdi siparişlere yetişemiyor.

2012 yılında Karabük Üniversitesi Makine öğretmenliği bölümünden mezun olan 1 çocuk babası Salih Aksoy (32) ile aynı okulun Metal Öğretmenliği bölümünden mezun olan 1 çocuk babası Mustafa Uğur (30), evlendikten sonra çocuklarının evde oynadıkları plastik oyuncaklardan sıkılarak, başka arayışlar içerisine girdi. Salih Aksoy ve Mustafa Uğur, 1 yıl önce ahşap oyuncak üretmeye karar verdi. Bartın Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 60 metrekarelik bir dükkan kiralayarak, kolları sıvadı. Atölyede beraber çalışan 2 üniversite arkadaşı şimdi yaptığı oyuncakların satışını e-ticaret yöntemiyle yaparak, evlerinin geçimini sağlıyor. İlk başlarda günde 2 oyuncak yapabilen arkadaşlar, ailelerin ahşap oyuncaklara ilgisinin artması nedeniyle şu anda günde 4-5 oyuncak yapmalarına rağmen siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Karadeniz ormanlarında yetişen kiraz ve kayın ağaçlarından oyuncaklar görenleri adeta büyülüyor.

Demonteli oyuncakların yapıldığı atölyede, çocukların kullanması için denge bisikleti, sallanan at, yürüteç, oyuncak sandığı, çocuk masa ve sandalyesi, mini hayvan figürleri, küçük çocuk mobilyaları yapılıyor. Şu anda ürün çeşitliliğini 20 üzerinde bulunan atölyede ailelerin isteğine, renk seçeneklerine göre de oyuncak yapılıp satışa sanılıyor. Yapılan oyuncaklar kullanılıp eskidikten sonra bile parçaları yenilendikten sonra monte edilip, kullanılabiliyor.

'OYUNCAKLAR AİLELERE TARAFINDAN BEĞENİLDİ?

Oyuncakların aileler tarafından beğenildiğini söyleyen Salih Aksoy, '1 yıl önce üniversiteden arkadaşım Mustafa ile ahşaptan oyuncak yapma fikri aklımıza geldi ve atölyemizi açtık. Çocuk sağlığına zararı olmayan gerçek hammadde canlı ağaçtan oyuncak yapmaya başladık. Sonrasında bir marka oluşturarak, satışını yapmaya başladık. Yaptığımız ürünler aileler tarafından çok beğenildi. Şu anda 20 çocuk oyuncağı ve 5 çeşitte çocuk mobilya üretiyoruz. Oyuncaklarımız kayın ağaçları işlendikten sonra 12-13 milim haline geldikten sonra montajı yaptıktan sonra üretiyoruz. Ağacımızın canlığının insan canlığı ile birleştirip, çocuklarımıza sunuyoruz. Örneğin bir bisiklet oyuncağımızı kişiye özel tasarlayıp, 2 gün içinde hazır hale getiriyoruz. Ürün çeşitliliğimizi önümüzdeki dönemlerde artıracağız.ö dedi.

İNTERNETTEN SATIŞA SUNUYORLAR

Oyuncaklara internet üzerinden sattıklarını ifade eden Mustafa Uğur ise, '2012 yılında Karabük Üniversitesi'nde beraber okuduğum arkadaşımla birlikte bir fikir ortaya attık. Çocuklarımızla ilgili ne yapabiliriz dedik. Benimde çocuğum var ve ben plastiği sevmeyen birisiyim. Sonra çocuklar için ahşaptan oyuncak yapmak aklımıza geldi. Zaten Batı Karadeniz bölgemizde ağaç yoğunluğu fazla olduğundan dolayı bu işe başlamak aklımıza geldi. 1 yıl önce başladığımız işimizde iyi yerlere geldik. Şu anda satışlarımız e-ticaret üzerinden yapıyoruz. Ahşap oyuncakları aileler çok beğendi. Ülkemizde şu anda yaygın değil ama Avrupa'da çocukların ana sınıflarda kullandığı her ürün ahşaptır. ve çocuklarımız bu oyuncaklar sayesinde ağaçla temas ederek, doğallığı yaşıyorlar. Her ürünü kendi çocuğumuz kullanacak gibi özen gösteriyoruz. Mesela kayın ve huş ağacından yaptığımız denge bisikletlerimiz ve sallanan at yapıyoruz. Kısacası çocuklarımız bebeklikten itibaren ağaca dokunmuş oluyor. ve şu anda siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de mutlaka ürün çeşitliğimizi artıracağız. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz.ö diye konuştu.