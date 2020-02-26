AİÇÜ'de "YÖKDİL ve YDS Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ'de 'YÖKDİL ve YDS Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri' düzenlendi - Son Dakika

AİÇÜ'de "YÖKDİL ve YDS Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri" düzenlendi

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) "YÖKDİL ve YDS Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri" gerçekleştirildi.

AİÇÜ'de

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) "YÖKDİL ve YDS Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri" gerçekleştirildi.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans salonunda AİÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı işbirliğiyle "YÖKDİL ve YDS Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri" düzenlendi.


Akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katıldığı seminerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş, dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak düzenlenen YÖKDİL ve YDS sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.


Program, Öğr. Gör. Çavuş'un öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırması ile sona erdi. - AĞRI

İbrahim Çeçen, YÖKDİL, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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