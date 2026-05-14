AİÇÜ’de İhtisasAkademi ’26 programında öğrencilerle buluşma

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde düzenlenen İhtisasAkademi ’26 programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin öğrencilerle buluşarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte eğitimden sosyal yaşama kadar birçok konu ele alındı.

EĞİTİM VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER

TÜGVA Ağrı İl Temsilcisi Nur Muhammed Alptekin’in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, gençlerin akademik gelişimi, sosyal yaşamı ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil; sosyal, kültürel ve kişisel gelişimle de desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin ise üniversitelerin sadece eğitim verilen kurumlar olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlandığı önemli merkezler olduğunu ifade etti. Gençlerin bilimsel çalışmaların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerde de aktif rol almasının önemine vurgu yapıldı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖREN PROGRAM SORU-CEVAPLA TAMAMLANDI

Program boyunca öğrenciler, eğitim hayatı, kariyer planlaması, gençlik projeleri ve üniversite yaşamına ilişkin merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen söyleşide, gençlerin geleceğe dair beklentileri ve sosyal yaşamın üniversite sürecindeki önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Soru-cevap bölümünün ardından sona eren etkinlikte öğrenciler, kendileriyle bir araya gelen Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin’e teşekkür etti. Programın, gençlerin motivasyonuna katkı sunduğu ve üniversite öğrencileri açısından verimli geçtiği ifade edildi.

Haber: Servet Arslan