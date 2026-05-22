AİÇÜ’de yöresel lezzetler yarıştı: Ağrı mutfağı görücüye çıktı

22.05.2026 16:39
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen “Yöresel Lezzetler Buluşuyor” temalı yemek yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un da jüri üyeleri arasında yer aldığı etkinlikte aileler, yöresel yemeklerle hünerlerini sergiledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Yöresel Lezzetler Buluşuyor” temalı yemek yarışmasında Ağrı’nın zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte aileler yöresel lezzetlerle yarışırken, programda birlik, beraberlik ve kültürel mirasın yaşatılması mesajı öne çıktı. 21–27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Yöresel Lezzetler Buluşuyor” temalı yemek yarışması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt ve il protokolünün katıldığı etkinlikte Ağrı’nın köklü mutfak kültürü ve yöresel tatları tanıtıldı. Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen program; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Ticaret Borsası iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte aileler hazırladıkları yöresel yemeklerle yarışırken, katılımcılar birbirinden özel lezzetleri yakından deneyimleme fırsatı buldu.

YÖRESEL LEZZETLER VE KÜLTÜREL MİRAS AYNI SOFRADA BULUŞTU

Program kapsamında Ağrı’nın geleneksel mutfak kültürünü yansıtan birçok yöresel yemek tanıtıldı. Türk mutfağının zenginliğinin ön plana çıktığı etkinlikte, kadim lezzetlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Ailelerin aynı sofranın etrafında buluştuğu organizasyonda birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü ön plana çıktı. Katılımcılar hem geleneksel tarifleri tanıma fırsatı buldu hem de Ağrı mutfağının kültürel değerlerini yakından keşfetti. Yetkililer, bu tür organizasyonların yerel mutfak kültürünün korunması ve genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

VALİ BOZKURT VE PROTOKOL ÜYELERİ JÜRİDE YER ALDI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı’nda düzenlenen yarışmada jüri üyeleri arasında Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Rektör Vekili Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan yer aldı. Yarışmada aileler hazırladıkları yöresel yemeklerle hünerlerini sergilerken, jüri üyeleri yemeklerin lezzeti, sunumu ve geleneksel özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yaptı. Etkinlik sonunda katılımcılar, Ağrı mutfağının tanıtımına katkı sunan organizasyonun düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, benzer kültürel etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Haber: Servet Arslan

