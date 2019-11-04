Son Dakika Haberleri: "Aida" operasında yılın son temsili yapılacak
Son Dakika Kültür Sanat 'Aida' operasında yılın son temsili yapılacak

"Aida" operasında yılın son temsili yapılacak

6 saat önce

Devlet Opera ve Balesinin büyük prodüksiyonu "Aida" operasının bu yılki son temsili başkentte yarın yapılacak.

Devlet Opera ve Balesinin büyük prodüksiyonu "Aida" operasının bu yılki son temsili başkentte yarın yapılacak.

Cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alan opera, Congersium'da yarın saat 20.00'de, başkentlilerle bu yıl son kez buluşacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu ve Aspendos'ta seyirciden büyük beğeni alan "Aida" operası, Ankara Devlet Opera ve Balesinin dev kadrosu, muhteşem dekor ve kostümleriyle sunulacak.

Şef Antonio Pirolli ve şef Can Okan'ın dönüşümlü yönetimindeki orkestra eşliğinde gösterilen operada, "Aida" rolünü Feryal Türkoğlu, Nurdan Küçükekmekçi ve Burçin Savigne, "Ramades"i Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Koray Damcıoğlu, "Amneris"i Ferda Yetişer, Ezgi Karakaya ve Zeliha Kökçek, "Amonasro"yu ise Eralp Kıyıcı ve Gürgan Gürgen canlandırıyor.

Dekoru Özgür Usta, kostümleri Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay'a ait eserin koro şefliğini Giampaolo Vessella, ışık tasarımını Giavanni Pirandello yapıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin bale ile çocuk balesi sanatçılarının da yer aldığı dev prodüksiyonun koreografisini Sergei Terechenko üstleniyor.

Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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