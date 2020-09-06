AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin (AİHL) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu söyledi. Yılmaz, bu sistemle okulları 7 alanda takibe aldıklarını belirterek, "Kalite Takip Sistemi'miz üzerinden okulların performanslarını, deneme sınavlarını takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bu yılki artış bizim için sürpriz olmadı" dedi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AİHL'lerin YKS'deki başarısını DHA'ya değerlendirdi. İHL'lerin önüne 28 Şubat sürecinde konan engellerin 2009 yılında kalktığını ve 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçişle birlikte liselerin ortaokuldan öğrenci almaya başladığını hatırlatan Yılmaz, "2016 yılında biz AİHL'lerde program çeşitliliğine gittik. Bu çerçevede özellikle fen ve sosyal bilimler programı uygulayan İHL'ler, yani fen lisesi ve sosyal bilimleri lisesi müfredatını aynı çatı altında tercihli olarak uygulayan bir program. İkincisi yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan İHL'ler. Tabi bu program çeşitliliğiyle beraber özellikle fen alanında ve sosyal bilimler alanında daha ileride hedefleri olan, kariyer planlamaları olan öğrencilerimiz için bir imkan, rağbet alanı oluştu. Bu programa tabi olan öğrencilerimiz de ilk defa 2020 yılında mezun oldular. Bu iki sebep açık söylemek gerekirse birinci etken" dedi.