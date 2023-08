Son Dakika Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haberleri

Sabancı Vakfı, 49 yıldır üniversite öğrencilerine karşılıksız burslar sağlarken, bu yıl depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde farklı kategorilerde 10 ay süresince burs verecek. Başarıları teşvik etmek amacıyla her yıl yaklaşık 1.500 öğrenciye burs sağlayan Sabancı Vakfı, 2023-2024 eğitim yılında da burs vermeye devam edecek. Burslar, 10 aylık nakit ödemeyi kapsamakta olup geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca mezun bursiyerler, burs almaya devam eden öğrencilere mentorluk yapabilmektedir. Sabancı Vakfı Bursları, her geçen yıl daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmaktadır ve üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları ile destek sağlamaktadır.

13:39

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, YKS'de derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 3 bin kişi arasına girmeyi başaran 10 öğrenciyi ödüllendirdi. Say, başarılı öğrencileri aileleriyle birlikte Edremit Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayarak kutladı. Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Say, ilçede yapılan okul bakım onarımlarından ve açılan sürekli eğitim merkezlerinden bahsetti. İstanbul'dan bir hayırsever iş adamının aracılığıyla ilk 10 öğrenciye burs sağlanacağını belirten Say, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Van Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Taşdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük de Say'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.