Son Dakika Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haberleri

11:12 Çorum'da 34 Yıllık İnşaat Teknikeri Arkeolojik Kazıya Gönüllü Katıldı Çorum'da 34 yıllık inşaat teknikeri Necibe Şahin, Hitit Üniversitesi'nde arkeoloji eğitimi alarak Şapinuva'daki arkeolojik kazıya gönüllü olarak katıldı. Şahin, meslek hayatının 33. yılında girdiği YKS'de yeterli puanı alarak hayalini kurduğu arkeoloji eğitimini almaya hak kazandı. Şahin, iş, aile, eğitim ve gönüllü kazı çalışmalarını bir arada yürüterek emekli olmak yerine hayallerinin peşinden gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

16:43 TURBEM'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kurs Kayıtları Devam Ediyor Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (TURBEM) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 8 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik sınav hazırlık kurs kayıtları devam ediyor. TURBEM aracılığıyla öğrencilerin yanında olan Turgutlu Belediyesi, LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye girecek 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik kursların verildiği TURBEM'de yeni dönem kurs kayıtlarını almaya devam ediyor. Hızlandırılmış kursların başladığı TURBEM'de mezun öğrenciler için hazırlık programı 12 Eylül Salı günü başlayacak.

13:27 Menemen Belediyesi, Üniversiteyi Kazanan ve Mezun Olan Gençlere Destek Ödemesi Yapacak Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilçeden üniversiteyi kazanan gençler ile bu yıl mezun olanlara 5'er bin TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Başkan Vekili Pehlivan, gençlerin nitelikli bireylere dönüşmesi için maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Başvuru süreci hakkında bilgi veren Pehlivan, öğrencilerin kayıt belgesi ve mezuniyet belgesi ile başvurabileceğini ifade etti.

16:15 Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri Yeni Döneme Hazırlanıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde dersler YKS'ye hazırlanacak öğrenciler için 21 Ağustos'ta, LGS'ye hazırlanacak öğrenciler için ise 4 Eylül'de başlayacak. Yeni dönem öncesi kurs merkezi sorumluları ve rehberlik öğretmenleri ile yapılan değerlendirme toplantısında hem yeni dönem ders başlangıç tarihleri hem de öğrenciler için tüm yıl boyunca yapılacak sosyal etkinlikler planlandı. Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri'nde yapılan YKS ve LGS sınavlarında elde edilen başarılar da paylaşıldı.

16:37 Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, YKS'ye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerle buluştu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Akademi'de ücretsiz YKS'ye hazırlık kurslarına katılarak sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerine girmeyi bekleyen öğrencilerle bir araya geldi. Taşdelen, '400 öğrenciyle başladığımız projeyi 2 bin üzerine çıkarmak için çalışıyoruz' dedi. Çankaya Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 'Çankaya Akademi' adıyla kurulan tamamen ücretsiz YKS'ya hazırlık kurslarına katılan ve sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerine girmeyi bekleyen öğrenciler ve aileleri, Başkan Taşdelen ile bir araya geldi.

12:59 Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, YKS'te dereceye giren öğrencilere altın ödül verdi Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçede ilk 3'e giren öğrencileri altınla ödüllendirdi. Başkan Kılıç, öğrencileri belediyede misafir etti ve çeşitli ödüller vererek başarılarının devamını diledi. Gençlerin gelecekteki hayatını şekillendirme konusunda önemli bir dönemeç olan YKS'nin sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kılıç, gençlerin eğitim aşkını ve başarılarını takdir etti.

10:07 Kayseri Büyükşehir Belediyesi KPSS Kurs Kayıtlarını Başlattı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ön Lisans ve Eğitim Bilimleri kursu kayıtlarını '2024 KPSS Yılında Sizlerin Yanındayız' sloganı ile başlattı. KAYMEK UZEM, uzman eğitimci kadrosu ile sınava yönelik Tarih, Türkçe, Coğrafya, Geometri, Matematik, Vatandaşlık derslerini içeren KPSS Lisans ve Ön Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) kurslarının yanı sıra Eğitim Bilimleri kursu ile binlerce insanın hayallerine giden yolda en güçlü destekçisi olacak.

21:26 Alper Taşdelen: "Genel Seçiminde Partimizin 2018 Seçiminde Aldığı Yüzde 47'lik Oy Oranını Yüzde 54'e Çıkartarak, En Büyük Artışı Gerçekleştirdik" Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada; "9,5 yılı aşkın süredir liyakat ile çalıştık, ürettik. Çankaya’da ilkleri yaptık, rekorları kırdık. Belediyemizi 4 kat büyüttük, 4 kat güçlendirdik. 2014’te göreve gelmeden önce kullanılmış 940 milyon Türk lirası borcu da ödedik. Belediyemizi kendi öz gelirleri ile ayakta duran, sağlam bir mali yapıya kavuşturduk. Çankaya’da 14 Mayıs 2023 seçimine yüzde 92 oranında katılım sağladık ve yüzde 75 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olduk. Milletvekili genel seçiminde partimizin 2018 seçiminde aldığı yüzde 47’lik oy oranını yüzde 54’e çıkartarak, en büyük artışı gerçekleştirdik" dedi.

20:25 Depremzede çocuklar, "Kalp Kalbe Programı" açılışında doyasıya eğlendi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kalp Kalbe Programı'nın açılışı Hatay'da Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

19:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Hatay'da "Kalp Kalbe Programı"nda konuştu Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgelerindeki çocuklar ve gençlere yönelik başlatılan Kalp Kalbe Programı ile çocukların ve gençlerin daha fazla sosyal, akademik, sanatsal ve sportif aktiviteyle desteklenmelerini sağlayarak daha güçlü bireyler...

16:24 Aydın Büyükşehir Belediyesi YKS'ye Hazırlanan Gençlere Ücretsiz Eğitim Desteği Sunuyor Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlere eğitim desteği verecek. Öğrenciler ücretsiz olarak YKS'ye hazırlanacak ve hızlandırılmış program ile desteklenecek. Başvuruların şahsen yapılması gereken kurslar hakkında detaylı bilgi almak için iletişim numarası kullanılabilir.

14:34 Marmaris Milli Eğitim Müdürü, YKS Şampiyonlarını Kutladı Marmaris Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçenin TYT ve YDT şampiyonlarını makamında ağırlayarak tebrik etti. Öğrencilere plaket ve çiçek veren Kısa, başarılar diledi.

13:19 Lenf Kanserini Yenen Öğrenci, YKS'de Türkiye 976'ncısı Oldu Bursa Uludağ Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okurken lenf kanserine yakalanan Furkan Demirel, hastalığı yendikten sonra girdiği YKS'de Türkiye 976'ncısı oldu. Demirel, kanserin hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, insanların istediklerini yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan aldığı destekle sınava hazırlandığını ve gelecekte lösemili çocuklar için bağışçı olacağını ifade etti. Aynı şekilde lenf kanserini yenen Rojin Kara da YKS'de Türkiye 3 binincisi olarak İstanbul Hukuk Fakültesi'ni hedeflediğini ve ailelerin haklarını savunmak istediğini belirtti.

12:49 Aydın'da öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurtlarda yapılan boya badana, temizlik ve tadilat işleriyle yurtların daha modern ve konforlu hale getirildiği belirtildi.

17:01 Kürşad Zorlu'dan İktidara Çağrı: "Kredi ve Burs Başvurularının Erken Başlatılıp, Miktarın da Artırılarak, Ödemelerin Eğitim Öğretim Yılı Başlamadan... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iktidara ‘üniversite öğrencilerinin kredi ve burs başvurularının erken başlatılıp ödeme miktarının artırılarak, eğitim öğretim yılı başlamadan ödenmesi” çağrısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak çağrısıyla ilgili “Partinin bazı yetkililerinin İYİ Partimizle, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandığı yakışıksız ifadeler, hakaretler, burada bir tutarsızlık var mı yok mu? Bunu kamuoyunun takdirlerine sunmak isterim” diyen Zorlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın açıklamalarına “PKK ile pazarlığa oturan, FETÖ ile kucaklaşan, Andımızı kaldıranlarla iş birliği yapan kimlerdi” yanıtını verdi.

15:08 Konyaaltı Belediyesi'nin Atıl Kitap Toplama Kampanyası Öğrencilere Yardım Sağlıyor Konyaaltı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Atıl Kitap Toplama Kampanyası sayesinde öğrenciler, kitap fiyatlarındaki artış nedeniyle zorluk çekmeden ücretsiz test kitaplarına ulaşabiliyor. Kampanyadan yararlanan Barış Boran Ceyhan Türkiye 192'ncisi, Hasan Meriç Akbaba ise Türkiye 707'ncisi oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kampanyanın başarılı sonuçlara ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve tüm öğrencilere kütüphaneden yararlanma imkanı sundu.

17:01 Ankara Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beypazarı Aile Yaşam Merkezi (AYM), Hacıkara Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Merkezde kadınlar lokali, gençlik merkezi, kütüphane, spor merkezi, oyun ve konferans salonları bulunuyor. Ayrıca vatandaşların şikayet ve taleplerini iletebilecekleri 153 birimi de mevcut. AYM, sosyal aktivitelerden eğitim hizmetlerine, spor aktivitelerinden sanat etkinliklerine kadar toplumun her kesimine hitap edecek. Merkezde ayrıca gençler ve çocuklar için çocuk etkinlik merkezleri ve kütüphaneler ile LGS-YKS ve KPSS'ye hazırlananlara eğitim desteği sunulacak.

11:40 Depremzedelerin YKS'deki Başarısı: Arda Taş Kahramanmaraş merkezli depremlere maruz kalan ve evi hasar gören Arda Taş, ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşti. YKS'ye ailesinin otomobilinde hazırlanan Taş, TYT'de 5 bin 305'inci oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşmek isteyen Taş, deprem sürecinde zorlu bir toparlanma yaşadığını belirtti.

19:53 Ukrayna, Bulgaristan'ı uzatmada mağlup etti Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna, normal süresi 68-68 tamamlanan maçta Bulgaristan'ı uzatma bölümü sonunda 80-71 mağlup etti. Ukrayna, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Türkiye ile kozlarını paylaşacak.

17:51 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı Gençlerimizle İnşa Edeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçek değerlerinin insanı ve gençleri olduğunu vurgulayarak, gençlerin iyi yetiştirilmesinin temel görev olduğunu belirtti. Yılmaz, başarıya ulaşmanın yeni bir başlangıç olduğunu ve hedeflerin sürekli güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin hedefinin 'Türkiye Yüzyılı' olduğunu söyleyen Yılmaz, bu hedefi gençlerle birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

16:29 Konya Büyükşehir Belediyesi LİMA'da YKS Yaz Okulu Devam Ediyor Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri'nin (LİMA) üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği 'YKS Yaz Okulu' devam ediyor. Okulda yoğunlaştırılmış ders programıyla TYT ve AYT gruplarına eğitim veriliyor. Ayrıca öğrencilerin motivasyonlarını korumaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yaz okulu 8 Eylül'de sona erecek.

17:10 Kadirli'de YKS Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin üniversiteye yönelik sınav mücadelesinde yanlarında olan öğretmenleri ve ailelerine teşekkür etti. Tören sonunda 46 öğrenciye ödülleri verildi. Programa, öğrenciler ve aileleri ile ilçe protokolü katıldı.

13:35 Aysu Bankoğlu Bakan Bak'a Yurt Sorununu Sordu: "Tercih Stresi Bitti Ama Şimdi de Kalacak Yer Stresi Başladı. Öğrenciler Şimdi Kara Kara Düşünüyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmalarının ardından barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklarına dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bankoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Son beş yılda KYK’nin yurt ücretlerine zam oranları yıllara göre ne kadardır? Bu yurtların aylık ücretleri hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Son beş yılda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretim öğrencilerine hizmet amaçlı, Bakanlık namına işletilmek kaydıyla, yurt genelinde mevcut vakıf ve derneklere kiralanan yurt işletmelerinin sayısı kaçtır? Bu kiralamaların yapıldığı bahse konu vakıf ve dernekler hangileridir” diye sordu.

11:38 Sabancı Vakfı, Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burslar Vermeye Devam Ediyor Sabancı Vakfı, 49 yıldır üniversite öğrencilerine karşılıksız burslar sağlarken, bu yıl depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde farklı kategorilerde 10 ay süresince burs verecek. Başarıları teşvik etmek amacıyla her yıl yaklaşık 1.500 öğrenciye burs sağlayan Sabancı Vakfı, 2023-2024 eğitim yılında da burs vermeye devam edecek. Burslar, 10 aylık nakit ödemeyi kapsamakta olup geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca mezun bursiyerler, burs almaya devam eden öğrencilere mentorluk yapabilmektedir. Sabancı Vakfı Bursları, her geçen yıl daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmaktadır ve üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları ile destek sağlamaktadır.

10:38 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, YKS sonuçlarına göre ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere doğru bir tercih yapmaları için ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu hizmetlerinden memnun kalan öğrenciler, YKS tercihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yol gösterdiklerini ifade ettiler.

19:00 Aydın Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercih Tırıyla Öğrencilere Destek Verdi Aydın Büyükşehir Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla tercih tırını hizmete aldı. Tercih tırından bini aşkın öğrenci faydalandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin istek ve taleplerine cevap verecek uygulama ve projelerle yanlarında olduklarını belirtti. Öğrenciler ise tercih tırının faydalı bir hizmet olduğunu ve danışmanların iyi yol gösterdiğini ifade etti.

16:42 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tercih tırına yoğun ilgi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan tercih tırı, üniversite tercihleri için binlerce öğrenci tarafından yoğun ilgi gördü. Tercih tırından faydalanan öğrenci sayısı bini aştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin istek ve taleplerine cevap vermek için bu tür uygulama ve projelerle yanlarında olduklarını belirtti. Öğrenciler, tercih tırının sağladığı hizmetten memnun kaldıklarını ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ettiler.

13:39 Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, YKS'de derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 3 bin kişi arasına girmeyi başaran 10 öğrenciyi ödüllendirdi. Say, başarılı öğrencileri aileleriyle birlikte Edremit Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayarak kutladı. Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Say, ilçede yapılan okul bakım onarımlarından ve açılan sürekli eğitim merkezlerinden bahsetti. İstanbul'dan bir hayırsever iş adamının aracılığıyla ilk 10 öğrenciye burs sağlanacağını belirten Say, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Van Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Taşdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük de Say'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

13:21 Üsküdar Üniversitesi, YKS Tercih Döneminde Adayları Yalnız Bırakmadı Üsküdar Üniversitesi, YKS tercih döneminde birebir ve online gerçekleştirilen birçok planlamayla bu dönemde de adayları yalnız bırakmayarak yaklaşık 50 bin adayın tercih heyecanına ortak oldu. Üniversite, adaylara rehberlik yaparak tercih sürecinde destek oldu. Adayların popüler olan alanlara yönelimlerinin devam ettiği gözlemlendi. Üsküdar Üniversitesi, online etkinlikler ve Kariyer Testi ile yaklaşık 50 bin adaya dokundu.

13:50 YKS Tercih Süreci Bugün Son Buluyor, Yatay Geçiş İmkanı 11 Ağustos'ta Sona Erecek Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün son buluyor. Geçtiğimiz yıllarda tercih döneminde yanlış tercih yaparak istemediği bir programa ve üniversiteye yerleşen üniversite öğrencilerinin yatay geçiş imkanı ise 11 Ağustos'ta sona erecek. Yatay geçiş için başvuruların 11 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, geçtiğimiz yıllarda yanlış tercih yaparak istemediği bir programa ve üniversiteye yerleşen öğrencilerin yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istedikleri program ve üniversitede eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak öğrencilerin başarı not ortalamasının en az 2.29 olması gerektiğini ifade eden Butur, başvuruların YÖK'ün web sayfasında görülebileceğini söyledi. Aynı anda birden fazla üniversiteye başvuru yapılabilse de sadece bir tanesine kayıt yaptırılabileceğini belirten Butur, başvuruların sırasında kayıt sildirmemeleri gerektiğini vurguladı. Yatay geçiş yapamayacak kişiler hakkında bilgi veren Butur, başvurular için gerekli belgeleri de açıkladı.

11:09 Doğa Koleji YKS ve LGS Birincileri Plaket Töreninde Buluştu Doğa Koleji'nin YKS birincisi ve LGS Merkezi sınav birincileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen plaket töreninde bir araya geldi. Törene, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can ve öğrencilerin aileleri de katıldı. Tören sırasında yapılan konuşmalarda, Doğa Koleji'nin dünya standartlarında eğitim verdiği vurgulandı ve öğrencilerin büyük başarılarından dolayı tebrik edildi. Öğrenciler ve aileleri, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti ve başarının disiplinli ve çok yönlü gelişim gerektirdiğini belirtti.

10:26 ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih sürecinin bugün sona ereceğini açıkladı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin bugün sona ereceğini belirterek, adaylardan tercih işlemlerini tamamlamalarını istedi. Ersoy, tercih sürecinin saat 23.59'da sona ereceğini hatırlatarak, adaylara son kontrollerini yapmalarını ve tercihlerini tamamlamalarını tavsiye etti.

09:55 ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS Tercih Süresinin Sonuna Dikkat Çekti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. Ersoy, sosyal medya hesabından, 'Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.' mesajını paylaştı.

15:47 Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri'nde 1150 öğrenci faydalandı Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri'nde 1150 öğrenci, üniversite tercihleri konusunda bilgilendirildi ve danışmanlık hizmeti aldı. 14 üniversite, özel okul ve kurs merkezi stantlarının yer aldığı etkinlikte, öğrencilere doğru tercih yapabilmeleri ve üniversiteleri yakından tanıyabilmeleri için destek sağlandı.

14:22 Psikoloji ve Rehberlik öğretmeninden uyarı: YKS başvuru sürecinde aile baskısına dikkat Siirt'te Psikoloji ve Rehberlik öğretmeni Mesut Kutlu, YKS tercih sürecinde öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Kutlu, velilerin öğrencilerin seçeceği meslekler konusunda destekleyici davranmalarının önemine vurgu yaparak, öğrencilerin becerilerine ve ilgi alanlarına uygun tercihler yapmaları gerektiğini belirtti.

16:00 Uzmanlar, adayların üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerlerine mutlaka bakmalarını öneriyor Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü M. Hasan Atasoy, üniversite adaylarının tercih döneminde tercih edeceği üniversitenin dünya sıralamasındaki yerlerine bakılması gerektiğini söyledi. Üniversitelerin başarı sıralamalarının çeşitli kriterlerle belirlendiğini ve adayların ilgilendikleri alanla ilgili sıralamalara bakmalarının önemli olduğunu vurguladı.

15:25 DEPREMZEDE ZEYNEP BEYAZ ÖNLÜK GİYME HAYALİYLE YKS'YE ÇALIŞTI; TÜRKİYE 19'UNCUSU OLDU Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere Adıyaman'da yakalanan 19 yaşındaki Zeynep Sude Han, girdiği üniversite sınavında Türkiye 19'uncusu oldu.

12:36 Ankara Beypazarı'nda Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Hacıkara Mahallesi'ne kazandırdığı aile yaşam merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde, Gençlik Merkezi'nden Kadınlar Lokali'ne, spor alanlarından BELMEK'e kadar birçok sosyal donatı bulunuyor. Ayrıca şikayet ve taleplerin iletebileceği Başkent 153 birimi de merkezde yer alıyor. Aile yaşam merkezi, toplumun her kesimine hitap eden sosyal aktivitelerden eğitim hizmetlerine, spor aktivitelerinden sanat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

10:28 Depremzede Zeynep beyaz önlük giyme hayaliyle YKS'ye çalıştı; Türkiye 19'uncusu oldu Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere Adıyaman'da yakalanan 19 yaşındaki Zeynep Sude Han, girdiği üniversite sınavında Türkiye 19'uncusu oldu.

23:37 Ankara Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere yönelik Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk Aile Yaşam Merkezleri'nde ücretsiz Üniversite Tercih Günleri düzenleyecek. Öğrenciler, 5, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde tercih yapabilecek ve doğru tercih yapabilmeleri ve kente daha kolay adapte olabilmeleri için tercih desteği alabilecekler.

23:36 Germencik Belediyesi Üniversite Tercih Semineri Düzenledi Germencik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik akademik düzeyde tercih semineri düzenledi. Seminerde, meslek tanıtımları, alan seçimleri ve geleceğin meslekleri hakkında bilgi verildi. Tercih rehberliği hizmeti de sunulan seminer, öğrenci ve velilerin sorularıyla tamamlandı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gençlerin doğru tercihler yaparak ülkeye faydalı bireyler olmalarını temenni etti.

23:28 Araştırma Üniversitesi Seçilen Fırat Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olan ve 'Araştırma Üniversitesi' seçilen Fırat Üniversitesi, öğrencilerini bekliyor. 56 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan üniversite, 39 bin 500 aktif öğrencisi ve 2 bin 105 akademik personeli ile hizmet vermektedir. Fırat Üniversitesi, eğitim kalitesi, başarıları, kampüs hayatı ve sosyal etkinlikleri ile dikkat çekmektedir. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrencilere üniversitenin avantajlarını anlatarak Fırat Üniversitesi'ne davet etmektedir. Üniversitenin eczacılık fakültesi de bu yıl öğrenci alacak ve yurt kapasitesi Türkiye ortalamasının üzerindedir.

23:23 Üniversite Tercihinde Gençlere Destek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite sınavının ardından ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti verdikleri gençlerle bir araya geldi. Gençlerin heyecanına ortak olup, tecrübelerini paylaşan Başkan Aktaş, tüm öğrencilerin gönüllerindeki, hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmelerini temenni etti.

16:20 Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri'nde 1150 öğrenci faydalandı Çorlu Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere tercih hizmeti verdi. 14 üniversite, özel okul ve kurs merkezinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte 1150 öğrenci bilgilendirildi.

12:14 Bartın'da Sel Mağduru Üniversite Adaylarına Mobil Tercih Hizmeti Bartın'da temmuz ayında yaşanan selin ardından internet ve ulaşım problemi yaşayan üniversite adaylarına, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde mobil araçta rehber öğretmenler eşliğinde hizmet veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile sel mağduru öğrenciler, mobil araçta tercih işlemlerini yaparak rehber öğretmenlerden bilgi alabiliyor. Amacın, öğrencilerin istedikleri üniversiteye kavuşmalarına yardımcı olmak olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, başvuru süresi boyunca belde ve köylerde hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

11:00 Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, YKS başarılı öğrencilerle buluştu Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek onları tebrik etti. Yıldırım, gençlerin başarısından dolayı umutlu olduklarını ve geleceğin daha iyi olacağını belirtti. Öğrencilere hediyeler veren Yıldırım, ayrıca valilik binasını gezdirerek tarihi bilgiler paylaştı. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

18:15 Uzmanından uyarı: Adaylar tercih yaparken mutlaka uzman birine danışmalı Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Ozan Budak, üniversite adaylarının tercih sürecinde tercihlerini yaparken uzman birine mutlaka danışmaları gerektiğini söyledi.