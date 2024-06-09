YKS AYT Sınavında Son Anda Gelen Öğrencilere Alkışlarla Karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YKS AYT Sınavında Son Anda Gelen Öğrencilere Alkışlarla Karşılama

Geniş Video İzle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sınava son anda gelen öğrenciler alkışlarla içeri girdi. AYT'ye giren öğrenciler sınavda ter dökerken, anne ve babalar ise okul önünde beklemeye devam ediyor.

09.06.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava son anda gelenler alkışlarla içeri girdi. AYT'tye giren öğrenciler sınavda ter dökerken, anne ve babalar ise, okul önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kapının kapanmasına saniyeler kala koşarak sınava gelen öğrenciler, vatandaşların alkışları eşliğinde içeri girdi. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Aileler de bahçede çocuklarını beklemeye başladı.

VELİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Fatih'teki Uzun Yusuf Ortaokulu'nda da kapıların kapanmasıyla velilerin bekleyişi başladı. Bazıları gölgede otururken bazıları da çocukları için Kuran-ı Kerim okudu.Ailelerin, yaklaşık 3 saat sürecek sınav için okulların bulunduğu sokak ve çevresindeki bekleyişleri sürerken, bazı veliler kamp sandalyelerinde oturarak zaman geçirdi.

"GÜZEL ŞEYLER UMUT EDİYORUZ"

Bağcılar'daki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuklarını bekleyen veliler heyecanlıydı. Veli Filiz Çeşdal, "Çok heyecanlıyız, oğlum güzel hazırlandı, 12. sınıftan bu yıl yeni mezun oldu. Güzel şeyler umut ediyoruz, o hazırlandı çok çalıştı çok emek verdi, biz de dualarımızla destek olmaya çalışıyoruz anne baba olarak" dedi. Okul önünde kamp sandalyesine oturarak bekleyen Tolga Bal ise, "Dünden hazırlıklıyız, hepimiz heyecanlıyız. Sonuçlar herkese hayırlı olsun, Türkiye'nin yeni geleceği için önümüzdeki yıllarda hedefleri olan çocuklar bugün kendi gelecekleri için çok önemli bir sınavdalar. Aileler bahçelere alınmıyor, okul çevresinden ayrılmak da istemiyorlar manevi olarak burada olmak istiyorlar destek için. Dün TYT bugün AYT sınavına girdi, 12. sınıf öğrencisi, bakalım sonuçları göreceğiz, hayırlı olsun herkes için" dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar 180 dakikada 160 soruya yanıt vermek için ter dökecek.

YKS AYT Sınavında Son Anda Gelen Öğrencilere Alkışlarla Karşılama
Kaynak: DHA

Baba, AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS AYT Sınavında Son Anda Gelen Öğrencilere Alkışlarla Karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun 130 milyon TL’yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:35:24. #1.11#
SON DAKİKA: YKS AYT Sınavında Son Anda Gelen Öğrencilere Alkışlarla Karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement