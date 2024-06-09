YKS AYT Sınavında Son Anda Gelen Öğrencilere Alkışlarla Karşılama

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT ) saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava son anda gelenler alkışlarla içeri girdi. AYT'tye giren öğrenciler sınavda ter dökerken, anne ve babalar ise, okul önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kapının kapanmasına saniyeler kala koşarak sınava gelen öğrenciler, vatandaşların alkışları eşliğinde içeri girdi. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Aileler de bahçede çocuklarını beklemeye başladı.

VELİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Fatih'teki Uzun Yusuf Ortaokulu'nda da kapıların kapanmasıyla velilerin bekleyişi başladı. Bazıları gölgede otururken bazıları da çocukları için Kuran-ı Kerim okudu.Ailelerin, yaklaşık 3 saat sürecek sınav için okulların bulunduğu sokak ve çevresindeki bekleyişleri sürerken, bazı veliler kamp sandalyelerinde oturarak zaman geçirdi.

"GÜZEL ŞEYLER UMUT EDİYORUZ"

Bağcılar'daki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuklarını bekleyen veliler heyecanlıydı. Veli Filiz Çeşdal, "Çok heyecanlıyız, oğlum güzel hazırlandı, 12. sınıftan bu yıl yeni mezun oldu. Güzel şeyler umut ediyoruz, o hazırlandı çok çalıştı çok emek verdi, biz de dualarımızla destek olmaya çalışıyoruz anne baba olarak" dedi. Okul önünde kamp sandalyesine oturarak bekleyen Tolga Bal ise, "Dünden hazırlıklıyız, hepimiz heyecanlıyız. Sonuçlar herkese hayırlı olsun, Türkiye'nin yeni geleceği için önümüzdeki yıllarda hedefleri olan çocuklar bugün kendi gelecekleri için çok önemli bir sınavdalar. Aileler bahçelere alınmıyor, okul çevresinden ayrılmak da istemiyorlar manevi olarak burada olmak istiyorlar destek için. Dün TYT bugün AYT sınavına girdi, 12. sınıf öğrencisi, bakalım sonuçları göreceğiz, hayırlı olsun herkes için" dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar 180 dakikada 160 soruya yanıt vermek için ter dökecek.