YKS Soru Kitapçıklarının Basımı İçin Kapalı Matbaa Dönemi Başladı - Son Dakika
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YKS Soru Kitapçıklarının Basımı İçin Kapalı Matbaa Dönemi Başladı

YKS Soru Kitapçıklarının Basımı İçin Kapalı Matbaa Dönemi Başladı

ÖSYM'nin 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev alacak personelin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı matbaa dönemi başladı. Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvuru yaptığı YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kapalı matbaa merkezindeki çalışmalarına başlayan 100'ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak.

03.05.2024 10:05
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ÖSYM'nin 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev alacak personelin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı matbaa dönemi başladı.

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvuru yaptığı YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kapalı matbaa merkezindeki çalışmalarına başlayan 100'ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak.

Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak.

Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde, ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, uzmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Görevliler, kapalı matbaa merkezine giriş yaptı

Kapalı matbaa dönemine girecek sınav görevlileri, ÖSYM merkezi önünde buluştu. Buradan araçlarla kapalı merkeze bavullarıyla birlikte ulaşan görevliler, 40 günlük kapalı dönem için yüksek güvenlik önlemleri altında kapalı matbaa merkezine giriş yaptı.

Soru havuzundan kapalı matbaaya

Yıl boyu devam eden soru hazırlama aşamasının ardından sınavda çıkacak soru sayısının 10 katı soru, kriptolu sistemlerle kapalı matbaa merkezine getirilecek. Burada şifreleri çözüldükten sonra sorular üzerinde akademisyenler çalışmaya başlayacak.

Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alabilecek, ikinci bir soruya izin verilmeyecek. Sorular burada bir kez daha en az 3-4 denetimden daha geçirilecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıkları, nakil araçlarıyla da ilgili sınav merkezlerine gönderilecek.

Yüksek güvenlik önlemleri alındı

Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemiyor. Görevlilerin tamamı, x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alındı.

Sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak.

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak.

Bu sürede eksi 18 derecede bekletilen çöpler, sınav tamamlandıktan sonra bertaraf edilecek. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getirilecek.

Merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Poşetlenerek RFID ile takip edilen kutulara yerleştirilen sınav evrakları, elektromekanik kilitlerle tırlara yüklenerek anbean takip edilerek merkezlere gönderilecek.

Kapalı matbaada görevli personelin uzun soluklu mesailerinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması için sinema, spor ve bilardo salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane, yatakhane gibi özel alanlar hazır edildi.

AA, kapalı matbaa merkezini görüntülemişti

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 8-9 Haziran'daki YKS öncesi 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezi görüntülemişti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, burada AA'ya yaptığı açıklamada, " Türkiye'deki tek, dünyada da sayılı kapasiteye sahip matbaa teknolojisini kullanıyoruz." ifadesine yer vermişti.

Ersoy'un açıklamalarına göre, merkezde tek bir pencere dahi bulunmuyor, havalandırma işlemi özel sistemlerle yapılıyor ve içeriye 7 gün 24 saat oksijen pompalanıyor. 20 bin metrekarelik merkezde, tek bir noktada dar bir alanda temiz havayla temas sağlanabiliyor.

3 milyonun üzerinde başvuru yapılan YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığının baskı süresi 30 günü bulacak.

Bir sınıfta dağıtılan kitapçıklardaki soruların ve cevapların yerleri değiştirilecek. Dolayısıyla birbirine eş iki kitapçık bulmak mümkün olmayacak.

Bu yıl YKS sorularının basımı için 1500 ton kağıt kullanılacak.

Kaynak: AA

Dünya, Ösym, YKS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS Soru Kitapçıklarının Basımı İçin Kapalı Matbaa Dönemi Başladı - Son Dakika

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