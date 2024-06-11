Her şeyi sevgilisi için yapmış! Yapay zekayla kopyanın ardından ''aşk hikayesi'' çıktı - Son Dakika
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Her şeyi sevgilisi için yapmış! Yapay zekayla kopyanın ardından ''aşk hikayesi'' çıktı

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Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile YKS kopya çekerken yakalanıp tutuklanan 23 yaşındaki öğrencinin ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Öğrencinin arkadaşlarının ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır sürekli, ''Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek.'' dediği öğrenildi.

11.06.2024 17:21
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Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kopya çekerken yakalanıp tutuklanan M.E.E. (23), ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etti.

YAPAY ZEKAYLA KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDI

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi. Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli hareketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı.

"HAYALİM TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAKTI"

M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi. Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı.

"TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAZSAM BABASI KIZI VERMEYECEK"

M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek." ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti. Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi.

OLAY

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.E.E'ye yardım ettiği öne sürülen A.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Her şeyi sevgilisi için yapmış! Yapay zekayla kopyanın ardından \'\'aşk hikayesi\'\' çıktı
Kaynak: AA

Isparta, Suç, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her şeyi sevgilisi için yapmış! Yapay zekayla kopyanın ardından ''aşk hikayesi'' çıktı - Son Dakika

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