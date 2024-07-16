YKS Birincisi Fatih Emre Düzcan: Dersleri Severek Başarılı Oldum - Son Dakika
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Eğitim

YKS Birincisi Fatih Emre Düzcan: Dersleri Severek Başarılı Oldum

YKS Birincisi Fatih Emre Düzcan: Dersleri Severek Başarılı Oldum

Rizeli Fatih Emre Düzcan, YKS birincisi olarak başarısını derslere olan sevgisine ve aile, öğretmen, arkadaş desteğine borçlu olduğunu söyledi. Düzcan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak hedef belirlemenin ve ders çalışmayı sevmenin önemini vurguladı. Ailesi ve okulunun desteğiyle zorlu süreci atlattığını belirten Düzcan, hukuk alanında ilerlemek istediğini ifade etti.

16.07.2024 15:26
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) birincilerinden Rizeli Fatih Emre Düzcan, "Dersleri severek başarılı oldum. Aile, öğretmen, hatta arkadaş desteği de çok önemli" dedi.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü'nden Fatih Emre Düzcan, AYT sözelde Türkiye birincisi oldu. Sınav sonuçlarını Rize'de ailesiyle yaşadığı evde öğrenen ve büyük mutluluk yaşayan Düzcan, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu, hayallerine ulaşacağı günün gerçekleşeceğine hep inanıp, hiç vazgeçmediğini söyledi. Düzcan, "Engebeli bir süreç; zaman zaman çok mutlu olduğum, çok zorlandığım zamanlar oldu. Ancak ailemin desteği, arkadaşlarımın, okulumun desteği benim için çok önemli ve değerliydi. Onların yardımıyla bu süreci güzel bir şekilde atlattım. Ailem, arkadaşlarım olmasaydı şu an bu konuşmayı yapıyor olmazdım" ifadelerini kullandı.

'DERSLERİ SEVEREK BAŞARILI OLDUM'

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Fatih Emre Düzcan, "Özel bir programım yoktu. Ben ders çalışmayı seviyordum. Edebiyatı, tarih, fen, her alanı genelde sevmeye çalıştım. Sevmediklerimi de severek başarılı oldum, diyebilirim. Kendime bir hedef koydum; o anlamda yürüdüm. Öncelikle meslek ve kariyer hedeflerini yola çıkmadan önce koymaları, bunu belirlemeleri gerekiyor. Bu onlar için çok önemli. Çünkü YKS onlar için bir amaç değil bir araç. Yani istedikleri mesleğe istedikleri bölüme fakülteye gitmek için YKS bir araç. Öncelikle bunu anlamaları gerekiyor ve tabii ders çalışmayı sevmeleri gerekiyor. İdealist olmaları gerekiyor sadece kendinizle de bitmiyor bir ekip çalışmasıyla bu mümkün" diye konuştu.

'ARKADAŞ DESTEĞİ ÇOK MÜHİM'

Aile, öğretmen ve arkadaş desteğinin önemini vurgulayan Düzcan, hedefinin hukuk alanında ilerlemek olduğunu belirtti. Düzcan, "Aile, öğretmen, hatta arkadaş desteği de çok mühim. En mühimlerinden bir tanesi bence arkadaş desteği. Bazı arkadaş olur sizi geriye çeker, bazı arkadaşlar olur sizi çok yukarı çeker. O yüzden arkadaş seçiminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Körü körüne çalıştığım anlar da oldu, hiç çalışmadığım anlarda oldu. Yani 20-24 saat oturun çalışın bu imkansız; hiç kimse çalışamaz. Zaman zaman çalışacağız, zaman zaman dinleneceğiz ama her zaman hedefimiz aklımızın bir köşesinde olacak. Bundan sonra tabii hukuk alanında ilerlemek istiyorum. Türk bürokrasisine, ülkemize hizmet etmek istiyorum" dedi.

'TARİFİ İMKANSIZ DUYGULAR İÇERİSİNDEYİZ'

Fatih Emre Düzcan'ın annesi Akkız Düzcan, "Tarifi imkansız duygular içerisindeyiz; emeklerinin karşılığını alması açısından çok mutluyuz. Severek sürekli çalışırdı, çalışmak için de değil severek çalışmalarını sürdürdü. Programlı, planlı çalışma onu hedefe taşıdı. Planlı bir öğrenciydi, sonuçlar çok güzel oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Yüksel Düzcan da "İnanılmaz çok mutlu olduk. Oğlumun mutlu oluşu, ailecek mutlu olmamız farklı bir duygu. O sabah güzel bir uyanıştı. Emek veren herkese ve oğluma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'ÖĞRENCİMİZ BİZE ÇOK ÖNEMLİ IŞIK OLDU'

Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü Kurucu Temsilcisi Aziz Sonkaya ise "Aşırı güzel bir duygu. Her işte insanı besleyen bazı şeyler vardır. Bizim işimizde de bizi besleyecek en önemli duygu budur. İşinizi yaptığınızda motive oluyorsunuz, geleceğe ne güzel, daha umutlu, daha büyük hedefler çiziyorsunuz. Bu açıdan öğrencimiz bize çok önemli ışık oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim YKS Birincisi Fatih Emre Düzcan: Dersleri Severek Başarılı Oldum - Son Dakika

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