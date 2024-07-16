2024 YKS Birincileri Açıklandı - Son Dakika
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2024 YKS Birincileri Açıklandı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS birincilerinin Mersin, İstanbul, Elazığ, Rize ve Ankara'dan çıktığını duyurdu. Adaylara başarılarının devamını dileyen Ersoy, anne-babalara ve öğretmenlere teşekkür etti.

16.07.2024 08:56
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS birincilerinin Mersin, İstanbul, Elazığ, Rize ve Ankara'dan çıktığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin, ÖSYM Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ersoy, "YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşaması bugün sona erdi. ÖSYM olarak 3 milyondan fazla adayımızın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil. Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar" diye konuştu.

BİRİNCİLERİ AÇIKLADI

Ersoy, sınav alanlarına göre birinci olan adayları açıklayarak, "Temel Yeterlilik Testi birincimiz Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç, Alan Yeterlilik Testleri birincilerimiz eşit ağırlıkta Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, sayısalda Cemil Meriç, Elazığ Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, sözel alanında ise Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci olmuştur" dedi.

Yabancı Dil Testi birincilerini de paylaşan Ersoy; Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca'da Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Rusça'da Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar'ın birinci olduğunu açıkladı.

Ersoy, sınav sonucunu öğrenen adaylardan, sonuç sayfasında aşırı yük oluşmaması ve tüm adayların sonucunu rahatça öğrenmesi için sonuç açıklama sayfasına bir daha bir daha girmemelerini istedi.

2024 YKS Birincileri Açıklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2024 YKS Birincileri Açıklandı - Son Dakika

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