Ankara Büyükşehir Belediyesi, YKS Hazırlık Öğrencilerine Konferans Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe, Sıhhiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık öğrencilerine yönelik "Sınav Kazandıran Stratejiler" konferansı düzenlendi. Ortapınar Gençlik Merkezi'nden 200 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen konferansta Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, öğrencileri doğru kariyer ve doğru tercih yapma konusunda bilgilendirdi.

Öğrenci dostu uygulamalara bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik projelerini hayata geçirmeye hız kesmeden devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de, "Sınav Kazandıran Stratejiler" konferansında, Başkentteki YKS hazırlık öğrencilerine, doğru kariyer ve doğru tercih yapmalarında rehber olacak bilgiler içeren eğitim verildi.

GENÇLER "DOĞRU KARİYER VE DOĞRU TERCİH YAPMA" KONUSUNDA TÜM SORULARINA YANIT BULDU

Ortapınar Gençlik Merkezi'nden 100 YKS öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilen konferansta, gençler doğru kariyer ve doğru tercih yapma konusundaki tüm sorularına yanıt buldu.

Öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini eklemekten mutluluk duyduklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürü Şinasi Örün, "Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu hocamızla birlikte YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin doğru tercih ve doğru kariyer planlamaları konusunda bir konferans düzenledik. Konferansa, gençlik merkezlerimizden 100 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimizin YKS'ye hazırlık sürecinde gelecek planlamalarını ve kariyer planlamalarını daha doğru yapmaları için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik Merkezlerimizde, Aile Yaşam Merkezlerimizde bu tarz konferans, seminer ve bilgilendirme toplantılarına devam ediyoruz" dedi.

Sınavın sadece net yapmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda psikolojik olarak sağlamlık ve çevre etkisinin de başarıya çok büyük etki ettiğini dile getiren Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu ise "Bugün bir kere daha Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eşsiz hizmetiyle, öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bu güzel etkinlikte biz, 8-9 Haziranda yapılacak olan üniversite sınavı öncesinde ve sınav zamanı son şıkkı işaretleyene kadarki süreçte neler yapılmalı ve neler yapılmamalı onları anlatacağız. Türkiye'deki sınavlar sadece netleri değil öğrencilerin sınava bakış açılarını, aile ve kendi aralarında ve öğretmenleri ile yaptıkları nitelikli akademik iletişimi de ölçüyor. Netlerden daha çok hayata bakış açısı ve duruş daha önemli. Bugün hepsini birden öğrencilerimizle paylaşacağız. Bana bu fırsatı veren Sayın Başkanım Mansur Yavaş'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.