YKS Birincisi Yasin Arda Taşdemir: Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu - Son Dakika
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YKS Birincisi Yasin Arda Taşdemir: Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu

YKS Birincisi Yasin Arda Taşdemir: Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Malatyalı Yasin Arda Taşdemir birincilik elde etti. Deprem nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Taşdemir, disiplinli çalışmanın başarısının anahtarı olduğunu belirtti. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle hedefine ulaştığını söyleyen Taşdemir, üniversite tercihini yapmadan önce iyice araştırma yapacağını dile getirdi. Taşdemir'in başarısı ailesini gururlandırdı.

16.07.2024 14:02
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birinciler arasında yer alan Malatyalı Yasin Arda Taşdemir, "Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından eğitimine Elazığ'da devam eden Yasin Arda Taşdemir, bu yıl yapılan YKS'de sayısal alanda birinci oldu. Sınav sonuçlarını Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evinde öğrenen ve büyük mutluluk yaşayan Taşdemir, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Deprem nedeniyle zorlu bir süreç atlattığını anlatan Yasin Arda Taşdemir, "Şu an hem heyecanlıyım, hem mutlu, hem de şaşkınım. Aslında hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu. Çalışma sürecimde ailemin ve öğretmenlerimin emeği oldukça fazla. Çok sessiz bir çalışma ortamı istiyordum ve ailem bana bu ortamı sağladı. İstediğim ortamda çalıştığım için bu başarıya ulaştım" dedi.

6 Şubat depremlerinden etkilenince şehir değiştirdiklerini de dile getiren Taşdemir, "Şehir değişikliği çalışmalarımı etkiledi. Çocukluğumdan beri hayalim İstanbul Teknik Üniversitesi ama yine de üniversiteleri iyice araştırıp son kararımı öyle vereceğim" diye konuştu.

Beden eğitim öğretmenliği yapan Gökhan Taşdemir ise oğlunun aldığı başarıyı mutlulukla karşıladığını belirterek, "Oğlum Arda çok inatçı. Çocukluğundan beri üniversite sınavında başarılı olmayı hayal ediyordu ve bunu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Tarih bölümü mezunu olan anne Serpil Taşdemir ise oğlunun birinciliğinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Malatya, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS Birincisi Yasin Arda Taşdemir: Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu - Son Dakika

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