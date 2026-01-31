AİHM Adli Yıl Açılışı - Son Dakika
AİHM Adli Yıl Açılışı

31.01.2026 12:16
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, AİHM açılışında insan hakları ve medya çoğulculuğunu ele aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) adli yıl açılış programına katıldı.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen açılışa Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, Danıştay üyeleri Aysel Demirel ve Kenan Balan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ile Anayasa Mahkemesi Başraportörleri Abdullah Çelik ve Akif Yıldırım katıldı.

Özkaya, AİHM Başkanı Mattias Guyomar ve AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel ile görüşerek, yeni adli yıla ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Daveti ve programın organizasyonu için AİHM Başkanı Guyomar'a teşekkür eden Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak AİHM kararlarını takip ettiklerini, AİHM'in ülkeler arasında hukuk ve insan hakları alanında standartların geliştirilmesi ve istikrarın sağlanması yönünde çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini vurguladı.

Özkaya, AİHM ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi arasında diyalog ve işbirliğinin gelişimine katkıları nedeniyle AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel'e ve tüm yargıçlara teşekkür etti.

Ayrıca adli yıl açılışı kapsamında bu yıl "Zorlu Dönemlerde Medya Çoğulculuğunun ve Demokratik Sürecin Savunulması" temalı seminer düzenlendi.

Seminerde, medya çoğulculuğu ve bilgi edinme hakkı, bilgi edinme özgürlüğü, demokratik sürecin bütünlüğü ve yargısal denetimin rolü ile demokratik devlet düzeninin korunmasının ön koşulu olarak halk iradesinin serbestçe ifade edilmesi konuları ele alındı.

Öte yandan Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile de görüşen Özkaya, Avrupa Konseyi Nezdinde Birleşik Krallık Daimi Temsilciliğinin düzenlediği resepsiyona katıldı.

Kaynak: AA

