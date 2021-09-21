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AİHM, Rus ajanı Litvinenko suikastının arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi - Son Dakika

AİHM, Rus ajanı Litvinenko suikastının arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi

21.09.2021 22:47
AİHM, Rus ajanı Litvinenko suikastının arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'de zehirlenerek öldürülen eski Rus ajanı Alexandre Litvinenko'nun cinayetinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'de zehirlenerek öldürülen eski Rus ajanı Alexandre Litvinenko'nun cinayetinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi. AİHM, Rusya'nın Litvinenko'nun eşine 100 bin euro tazminat ve 22 bin 500 euro masraf ödemesine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2006 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da nadir bir radyoaktif madde olarak bilinen polonyum-210 ile zehirlenerek ölen eski Rus ajanı Alexander Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi.

BULGULAR MAKUL ŞÜPHENİN ÖTESİNDE

Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleşen dava sonrası AİHM tarafından yapılan açıklamada, "Litvinenko'nun suikastının Rusya'ya yüklenebileceği" ifade edildi. AİHM, suikastın Rusya parlamentosu üyesi Andrey Lugovoy ve İş adamı Dimitry Kovtun tarafından gerçekleştiğine yönelik bulguların "makul şüphenin ötesinde" olduğunu açıkladı.

AİHM, "Lugovoy ve Kovtun için ayarlanan seyahat düzenlemeleri ve zehri uygulamak için tekrarlanan girişimler, Litvinenko'nun nadir görülen ölümcül bir zehrin temin edilmesini içeren planlı ve karmaşık bir operasyonun hedefi olduğunu gösteriyor" dedi.

AİHM, Litvinenko'nun ölümünden Rusya'nın sorumlu olduğunu tespit ederken, "Rus hükümetinin suikaste ilişkin bilgileri kanıtlayabileceğini ancak bu tür bilgileri sağlamak veya Birleşik Krallık makamlarının bulgularına karşı çıkmak için Rusya'nın ciddi bir girişimde bulunmadığını" ifade etti.

AİHM, RUSYA'NIN 100 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

AİHM, Rusya'nın Litvinenko'nun eşi Marina Litvinenko'ya 100 bin euro tazminat ve 22 bin 500 euro masraf ödemesine hükmetti.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov suçlamaları reddederek, AİHM'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olma yetkisi veya teknolojik kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bu soruşturmadan hala bir sonuç yok ve bu tür iddialarda bulunmak asılsızdır" dedi.

Rusya parlamentosu üyesi Andrey Lugovoy ise, AİHM kararının siyasi amaçlı olduğunu aktardı.

"BİRÇOK EKSİKLİK BULDUM"

AİHM'de bulunan Rus yargıç Dmitry Dedov, mahkemenin ana bulgusu konusunda, "İngiliz soruşturması ve mahkeme tarafından yapılan analizlerde, zanlıların zehirlemeye karıştığı ve devletin ajanı olarak hareket edip etmedikleri konusunda birçok eksiklik buldum" dedi.

İngiltere'nin Başkenti Londra'da 2006 yılında bir otelde çayına karıştırılan polonyum-210 maddesiyle zehirlendikten sonra hayatını kaybeden Litvinenko'nun ölümüne yönelik İngiltere'de yürütülen soruşturmada Rusya sorumlu tutuldu. Soruşturmada, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönetilen bir operasyonun parçası olarak suikastın gerçekleştiği sonucuna varılmıştı. İngiltere'deki soruşturmayı denetleyen yargıç, Litvinenko'nun FSB'ye ihanet ettiğinin düşünülmesi ve önde gelen diğer Rus muhaliflere yakınlığı gibi sebepler nedeniyle, Litvinenko'nun öldürüldüğünü öne sürmüştü.

(Aylin Albayrak/İHA)

AİHM, Rus ajanı Litvinenko suikastının arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİHM, Rus ajanı Litvinenko suikastının arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİHM, Rus ajanı Litvinenko suikastının arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi - Son Dakika
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