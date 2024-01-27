Strasbourg Demokrasi Platformu, Can Atalay\'ın tahliyesini talep etti

Strasbourg Demokrasi Platformu, Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde; "AİHM önünden bir kez daha hukukçu kimlikleriyle değil de sarayın militanı olarak hareket edenlere ve yıllardır gerek kayyum atamalarıyla gerekse milletvekili dokunulmazlıklarını Anayasa'ya aykırı şekilde kaldırıp milletin egemenliğini ve anayasal düzeni esir almaya çalışanlara sesleniyoruz: Yargıyı kullanarak hukuk düzenini alaşağı etmenize geçit vermeyeceğiz. Başta Can Atalay, Gezi davası tutukluları, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Maten, Osman Kavala ve Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm siyasi tutsakları serbest bırakın" açıklamasını yaptı.

Strasbourg Demokrasi Platformu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali ve tahliye kararına hala cezaevinde tutulmasını Strasbourg'daki AİHM önünde protesto etti.

Platformun basın açıklamasına CHP Strasbourg, TİP Strasbourg, DEM Strasbourg, Strasbourg Alevi Kültür Derneği, KEHL Alevi Kültür Derneği, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) destek verdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın başvurusu hakkında 21 Aralık'ta 2. kez 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verip tahliyesine hükmetti ve bu hükmü gerekçeli kararını uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce de yaptığı gibi Anayasa'ya ve hukuka aykırı bir şekilde tahliye kararını uygulamayarak, saray rejiminin talimatı doğrultusunda hazırlandığını hepimizin bildiği bir kararla dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 'AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok' diyerek Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığı iddiasıyla belirttiği AYM'nin kararını uygulamamaya karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve Yargıtay'ın yapması gereken AYM'nin kararını uygulamak ve Hatay halkının iradesi ile seçilen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmektir. Bu kararla birlikte yargı eliyle topluma gözdağı vermeye çalışanlar bir kez daha AYM'yi ve hukuku tanımadıklarını belli etmiştir.

AİHM önünden bir kez daha hukukçu kimlikleriyle değil de sarayın militanı olarak hareket edenlere ve yıllardır, gerek kayyum atamalarıyla gerekse milletvekili dokunulmazlıklarını Anayasa'ya aykırı şekilde kaldırıp, milletin egemenliğini ve anayasal düzeni esir almaya çalışanlara sesleniyoruz: Yargıyı kullanarak hukuk düzenini alaşağı etmenize geçit vermeyeceğiz. Başta Can Atalay, Gezi davası tutukluları, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Maten, Osman Kavala ve Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm siyasi tutsakları serbest bırakın."

Platform, açıklamanın ardından AİHM 1. Katibi'ne elden konuyu anlatan dosyayı teslim etti.