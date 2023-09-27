Özgür Özel'e Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yla ilgili infial yaratan sözleri soruldu: Linç edecek bir şey göremiyorum - Son Dakika

Özgür Özel'e Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yla ilgili infial yaratan sözleri soruldu: Linç edecek bir şey göremiyorum

Son Güncelleme: 27.09.2023 23:26

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e katıldığı bir canlı yayında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ''Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı'' sözleri soruldu. Özel, ''Vaka 1982 yılında söyleniyor. AİHM bunu tescil etmiş, Türkiye tazminat ödemiş. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan Grup Başkanı Özgür Özel, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun günlerce konuşulan "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözleri soruldu. Özel, "Vaka 1982 yılında söyleniyor. AİHM bunu tescil etmiş, Türkiye tazminat ödemiş.Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum" ifadelerini kullandı.

TANRIKULU'NUN SÖZLERİ SORULDU

CHP'de genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel'e CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun günlerce konuşulan "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözleri soruldu.

"TANRIKULU'NA ŞU HAKSIZLIĞI YAPMAYALIM"

Özel şunları söyledi: "Sezgin Tanrıkulu'na şu haksızlığı yapmayalım. Tanrıkulu bir yayına bağlandı. 6,5-7 dakika konuştu. 32 saniyelik bir yerden Ömer Çelik de Tanrıkulu'na saldırdı. Ben ondan ayrıştım. Maalesef parti sözcümüz de benzer tavra girdi. Tanrıkulu bir vaka söylüyor. Vaka 1982 yılında yaşanıyor. Helikopterden köylüler atılmış, Türkiye tanımış, tazminat ödemiş. Vaka o vaka.

"TANRIKULU'NU LİNÇ EDECEK BİR ŞEY GÖREMİYORUM"

Tanrıkulu 'ben bu tip soruları TSK töhmet altında, şaibe altında kalmasın diye soruyorum' diyor. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu'na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter'dan şunları yazmıştı: "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."

Kılıçdaroğlu ise Tanrıkulu'nun açıklamalarıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'e Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yla ilgili infial yaratan sözleri soruldu: Linç edecek bir şey göremiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Özel'e Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yla ilgili infial yaratan sözleri soruldu: Linç edecek bir şey göremiyorum - Son Dakika
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