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Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde En Yüksek Başvuru Sayısına Sahip Ülke - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde En Yüksek Başvuru Sayısına Sahip Ülke

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yayınladığı yıllık rapora göre, Türkiye 2023 yılı sonunda 68 bin 450 dosya kararı için bekliyor. Türkiye, geçen yıl mahkemede bekleyen 23 bin 400 dava ile en yüksek başvuru sayısına sahip ülke oldu. AİHM'nin raporunda, Türkiye ile ilgili 78 kararın en az 72'sinde hak ihlali tespit edildiği belirtildi. Türkiye, adil yargılanma hakkı, güvenlik ve özgürlük hakkı ihlallerinden en fazla mahkum edilen ülke olarak kaydedildi.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nde En Yüksek Başvuru Sayısına Sahip Ülke
25.01.2024 - 15:00,
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yıllık raporu yayınlandı. Rapora göre 2023 yılı sonu itibariyle 68 bin 450 dosya karar ıçin bekliyor. Türkiye ise geçen yıl mahkemede bekleyen 23 bin 400 dava ile en yüksek başvuru sayısına sahip ülke oldu. Türkiye ile ilgili 78 kararın en az 72'sinde hak ihlali tespit edilirken, ihlal tespit edilmeyen karar ise 3 oldu. Türkiye, en fazla adil yargılanma hakkı, güvenlik ve özgürlük hakkı ihlallerinden mahkum edildi.

AİHM'nin 2023 yılına ait yıllık raporu bugün yayınlandı. AİHM Başkanı Siofra O'leary'nin basın toplantısı ile açıkladığı raporda; 2022 yılında 74 bin 650 olan bekleyen dava sayısı, 2023 yılı sonu itibariyle 68 bin 450 olarak kaydedildi. Türkiye 23 bin 400 bekleyen dava ile 2023'te en yüksek başvuru sayısına sahip ülke oldu. Türkiye'yi 12 bin 450 dava ile Rusya takip etti. En çok başvuru yapılan üçüncü ülke 8 bin 750 dava ile Ukrayna, olurken onu sırasıyla 4 bin 150 dava ile Romanya ve 2 bin 750 dava ile İtalya izledi.

Raporda ihlallere de yer verildi. Buna göre Türkiye'den toplam 78 kararın en az 72'sinde hak ihlali tespit edilirken, 3 kararda ihlal tespit edilmedi. Tespit edilen hak ihlalleri şöyle:

"-Etkin soruşturma eksikliği (Madde 2): 2

-İnsanlık dışı/aşağılayıcı muamele (Madde 3): 3

-Özgürlük ve güvenlik hakkı (Madde 5): 16

-Adil yargılanma hakkı (Madde 6): 17

-Kanunsuz ceza olmaz (Madde 7): 1

-Özel hayat ve aile hayatına saygı (Madde 8): 15

-İfade özgürlüğü (Madde 10): 10

-Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü (Madde 11): 16

-Ayrımcılığın önlenmesi (Madde 14): 1

-Mülkiyetin korunması: 4

-Eğitim hakkı ihlali: 1"

Kaynak: ANKA
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