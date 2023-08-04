PKK Yandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Skandal Eylem Gerçekleştirdi - Son Dakika
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PKK Yandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Skandal Eylem Gerçekleştirdi

04.08.2023 19:43

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gelen PKK yandaşı bir grup, terör örgütünün paçavralarını açıp Türkiye aleyhine sloganlar attı. Türkiye'den gelen tepkilerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayı trajik bir hadise olarak nitelendirdi ve ilgili ülkelerin güvenlik birimlerini harekete geçirmeleri çağrısında bulundu. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortakların performansının zayıfladığı ve demokratik değerlerin savunmasız bırakıldığı vurgulandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK yandaşlarının Fransa'nın Strazburg kentindeki AİHM binası önünde terör örgütü paçavraları açıp Türkiye aleyhine sloganlar atmasına sert sözlerle tepki gösterdi. AK Partili Çelik, "Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır." ifadelerini kullandı.

AİHM BİNASI ÖNÜNDE SKANDAL EYLEM

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da yine skandal bir eylem gerçekleştirdi. Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gelen PKK yandaşı bir grup, terör örgütünün paçavralarını açıp Türkiye aleyhine sloganlar attı.

"TRAJİK BİR HADİSE"

Yaşananlara Türkiye'den peşe peşe tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, olayın trajik bir hadise olduğunu belirtti. Çelik Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

"TERÖRE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMESİNİN VAHİM BİR NETİCESİ"

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.

"TERÖR İNSANLIĞIN VE AVRUPA'NIN DEĞERLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır. ."

PKK yandaşlarının AİHM'deki skandal eylemine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
PKK yandaşlarının AİHM'deki skandal eylemine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
PKK yandaşlarının AİHM'deki skandal eylemine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
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Ömer Çelik, Strazburg, Aihm, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK Yandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Skandal Eylem Gerçekleştirdi - Son Dakika


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