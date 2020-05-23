Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:42 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç... - Son Dakika
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