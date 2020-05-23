Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı. - ANKARA