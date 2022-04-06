Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi

06.04.2022 17:17
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi

Bartın'da aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri ile teşekkür belgeleri törenle verildi.

Bartın'da aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri ile teşekkür belgeleri törenle verildi.

İl Sağlık Müdürü Alparaslan Erol, gazetecilere, kanserin hem dünya hem ülkede ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Erol, "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, tarama ve erken tanı, tedavi gibi kanser süreci boyunca önemli rollere sahiptirler. Bu amaçla pandemiye rağmen erken teşhis için kanser taramalarını aksatmayan aile hekimliği birimlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Törende serviks kanseri taramalarında hedef nüfusunun yüzde 78'ni tarayan ve aynı zamanda biriminde en çok HPV testi alan Kumluca 6 No'lu Aile Hekimliği Biriminden Dr. Musa Soyvural ve ebe Engin Kaya, kolorektal kanser taramalarında hedef nüfusunun yüzde 68'ni tarayan Gölbucağı 18 No'lu Aile Hekimliği Biriminden Dr. Abdullah Kazım Arı ve hemşire Hatice Arı'ya, meme kanseri taramalarında hedef nüfusunun yüzde 49'nu tarayan Kemerköprü 14 No'lu Aile Hekimliği Biriminden Dr. Buket Güler ve hemşire Nur Tümra Akduman'a ödülleri ile teşekkür belgeleri verildi.

YORUMLAR
500
Karlar eridi, büfe ve iskeleler sular altında kaldı Karlar eridi, büfe ve iskeleler sular altında kaldı Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor

İl Sağlık Müdürü, Aile Hekimliği, Bartın, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement