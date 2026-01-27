Aile İçinde Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile İçinde Cinayet ve İntihar

Aile İçinde Cinayet ve İntihar
27.01.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da eski eşine ateş eden Erkan Bartan, kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Eski eşi hastanede.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Erkan Bartan (53), eski eşi Sevkin Koçak'ı (54) tabanca ile yaralayıp kayınvalidesi Ülker Koçak'ı (73) öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Erkan Bartan, bir süre önce boşandığı Sevkin Koçak'a bir araya gelmek için teklifte bulundu. Ancak Koçak olumsuz yanıt verdi. Erkan Bartan, bugün Sevkin Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile yaşadığı eve gitti. Burada Bartan ile eski eşi Sevkin Koçak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Bartan, tabanca ile eski eşi Sevkin Koçak ile onun annesi Ülker Koçak'a ateş etti. Bartan ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Erkan Bartan ile Ülker Koçak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Sevkin Koçak ise ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında evde bulunan ancak yara almayan eski kayınpeder Hasan Koçak, binanın önünde oturarak göz yaşı döktü. Acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Koçak ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırganın uyuşturucudan kaydı olduğu belirtildi.

'GERİ BİRLEŞMEK İSTİYORDU'

Sevkin Koçak'ın kuzeni Hürol Dursun, "Boşanmışlardı, ondan dolayı bir gerginlik var tabii ortada. Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyordu. İster istemez husumet oldu aralarında. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor; geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasına, karısına, en son da kendisine sıkıyor. Uyuşturucudan cezaevine girdi, çıktı. Kadın kuaförüydü. Tartışmaları tabii şahit olduk da böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Dayımızın kızı ağır yaralı. GATA hastanesinde yatıyor, yengem rahmetli olmuş. Kendisini de vuruyor en son işte. Bir tane kızları vardı" dedi.

Sevkin Koçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Altındağ, Cinayet, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile İçinde Cinayet ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:09:58. #7.11#
SON DAKİKA: Aile İçinde Cinayet ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.