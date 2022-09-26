Bakanlıktan, Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bakanlıktan, Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

26.09.2022 17:16
Bakanlıktan, Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.

Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan, Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanlıktan, Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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