Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı - Son Dakika

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Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti'nin görevden alınması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.
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