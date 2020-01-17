Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı - Son Dakika

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti'nin görevden alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.

Taşkesti, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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