Ailesine kavuşan kız 14 yaşında dağa nasıl kaçırıldığını anlattı - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya'nın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya, HDP Diyarbakır il binasındaki kişiler aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı.

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, savcılıktaki ifadesinde, terör örgütüne katılışını, yaşadığı pişmanlığı ve örgütten nasıl kaçtığını aktardı.

Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, liseye başladığı ilk günlerde 2 öğrencinin kendisine sık sık terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirterek, "2015 yılında Namık Kemal Lisesindeyken okulda terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan iki kişi örgüte katılmam yönünde baskı yaptı. Defter ve kitaplarım okulda bıraktırılarak, HDP il binasına götürüldüm." ifadelerini kullandı.

"Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım"

Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini belirten Kaya, ifadesinde şunlara yer verdi:

"HDP il binasında beni, Mizgin kod adlı, gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında beyaz eşarp takan bir bayanın yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım. HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı."

Mizgin kod adlı kadının HDP il binasına, kendini terör örgütüne götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdığını, aynı gün akşam 21.00 civarında bindikleri araçla Şırnak'ın Silopi ilçesine gittiklerini kaydeden Kaya, "Silopi'de nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Onunla bindiğimiz botla karşıya (Suriye) geçtik. Beni teslim alan 2 kişi ile Derik kampına gittik." dedi.

Kolundan ve karnından yaralanmış

Kaya, kampta iki ay aldığı silah ve bomba eğitiminin ardından aynı yerde 4,5 yıl boyunca terör örgütüne katılanlara silah ve bomba eğitimi vermekle görevlendirildiğini, DEAŞ'ın Temmuz 2018'de bulundukları yere yaptığı bombalı saldırıda kolundan ve karnından yaralandığını belirtti.

Örgüte katıldığım için pişmanım"

YPG'de olduğu süre içerisinde aktif çatışmaya katılmadığını, terör örgütüne katıldığı günden beri pişman olduğunu, yakalanma korkusundan dolayı kaçmaya teşebbüs etmediğini ancak sözde bağlı bulunduğu komutana eve gitmek istediğini söylediğini bildiren Kaya, ifadesinde şunları anlattı:

"Ruken Jilk kod adlı kişiye eve dönmek istediğimi söyledim. Hakaret ederek beni cezaevine koydu. Haseki'ye bağlı cezaevinde yaklaşık 7 ay tutuklu kaldım. Sonra beni cezaevinden çıkartarak, yine Ruken Jilk'in yanına götürdüler. Bana kaçmayı düşünüp düşünmediğimi sordu, ben de kaçmayacağımı söyledim. Bir hafta sonra, 17 Aralık 2019'da saat 03.00-03.30 civarında karargah merkezinden kaçtım. Ertesi gün yolda bir köylünün arabasına bindim, örgütten kaçtığımı söylemedim. Bu şekilde birkaç saat yol giderek KDP'ye teslim oldum. Bir hafta KDP'de kaldıktan sonra beni sınıra getirdiler ve teslim ettiler. Ben terör örgütünde bulunurken 7 ay boyunca tutuklu kaldığım zindanda Neval kod adlı örgüt hakiminden aileme haber vermek için telefon istedim. Kendisi müdahale etti. İlk olarak 2019 Eylül ayında ailem ile iletişime geçtim. Terör örgütüne katılma ve ayrılma sürecim anlattığım şekildedir. Örgüte katıldığım için pişmanım. Bundan sonra ailem ile düzenli bir hayat yaşamak istiyorum."