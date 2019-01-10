Son Dakika Haberleri: AK Gençler Şehit Fethi Sekin'in Ailesini Ağırladı

AK Gençler Şehit Fethi Sekin'in Ailesini Ağırladı

34 dakika önce

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları, İzmir'de kahramanca şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve ablası Fikriye Sekin'i il binasında ağırladı.

AK Gençler Şehit Fethi Sekin'in Ailesini Ağırladı, System.String[]

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve yönetimi, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir'de bomba yüklü araçla gelen teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ve ablası Fikriye Sekin'i yönetim kurulu toplantısında ağırladı. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden aile, Fethi Sekin'i anlatırken duygusal anlar yaşadı.

ONUR VE GURUR DUYDUK

Büyük bir kahramanlık örneği sergileyen şehit Fethi Sekin'in ailesini yönetim kurulu toplantılarında ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, "Şehidimiz; yüreğindeki iman, kalbindeki vatan sevgisiyle teröristlerle çarpıştı. Kahraman şehidimiz vatan, bayrak ve ülke sevdası uğrunda canını vererek adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır" şeklinde konuştu.

KAHRAMAN OLMAK İSTİYORDU

Kocaeli'nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Bizi büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılayan tüm yöneticilere ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlum küçüklüğünden beri polis olup, kahraman olmak istiyordu. Allah nasip etti ve polis olup, şahadete yürüdü. Benim güzel ülkemde bir Fethi Sekin ölür bin Fethi Sekin doğar. Fethi'm şu anda Türkiye'nin her yerinde yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Toplantı sonunda İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in babasına ziyaretlerinden dolayı Türk Bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:58 Kaynak: Bültenler

Mehmet Zeki, Kocaeli, Fethi Sekin, Güncel
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