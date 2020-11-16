AK Parti Ankara Milletvekili İşler: "21. yüzyıl Türkiye asrı olacak" - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "21. yüzyıl Türkiye asrı olacak. Buna Allah'ın izni ile kimse engel olmayacaktır" dedi.

AK Parti Pursaklar 5. Olağan İlçe Kongresi Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongreye, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Nevzat Ceylan, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, bir önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra gündem, faaliyet, gelir-gider ve hesap raporları okunarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Gelecek dönem için tahmini bütçe raporu delegelere aktarılıp oylandıktan sonra mevcut Başkan Servet Türkayık'ın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

"Türkiye'nin bölgesinde verdiği mücadele büyük bir tarihin ve büyük bir idealin mücadelesidir"

Millet için çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Türkiye'nin bölgesinde verdiği mücadele sadece siyasi değildir. Büyük bir tarihin, büyük bir sorumluluğun ve büyük bir idealin mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkın bayraktarlığını yaptığı için bugün hedef haline geldi. Onun için kim ne yarsa yapsın, 21. yüzyıl Türkiye asrı olacak. Buna Allah'ın izni ile kimse engel olmayacaktır. Artık bu millet şahlanmıştır. Bu millet ekonomik, iktisadi, sanayi en önemlisi şuur olarak şahlanmıştır" dedi.

"2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz"

Hedeflere ulaşmak için yılmadan yorulmadan çalışmalarına devam edeceklerini belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, "AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongrelerini gerçekleştiriyor. Parti olarak milletle olan beraberliğimiz bu kongre sonrasında artarak devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere gösterdiği 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği ile 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"

Gece gündüz demeden durmadan yorulmadan çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de, "18 ay önce görevi devralırken Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Bir taraftan hizmet üretip diğer taraftan gönüller kazanacağız diye. O günden bugüne hiç durmadan hep çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği şiarından vazgeçmeden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Bizden desteğini hiç esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, il başkanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. 5. olağan kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Parti kadrolarında bugüne kadar görev almış dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bugünden sonra bayrağı devralacak kardeşlerime de başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA