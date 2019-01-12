AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı Sait Gürsoy: "Gönül Belediyeciliğini Esas Alarak Çalışacağız"

AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy, gönül belediyeciliğini esas alarak çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy, gönül belediyeciliğini esas alarak çalışacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sait Gürsoy, Arsin'i 2023 hedeflerine yakışır bir şekilde taşıyacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdirleri ve teşkilatımızın her bir kademesine destekleri için teşekkür ediyorum. Aday adayı olarak çıktığımız bu yola 31 Mart yerel seçimlerine kadar aday olarak devam edecek ve hemşerilerimizin teveccühüyle inşallah Arsin Belediye Başkanı olacağım. İnancımızın kuvveti kıymetli vatandaşlarımızın dünden bugüne gösterdikleri sevgi ve gönülden muhabbetleridir. Gayretimiz onlara layık olmak ve Arsin'imizi ülkemizin 2023 hedeflerine yakışır bir şekilde taşımaktır" dedi.



Arsin'i vatandaşlarla beraber yöneteceklerini dile getiren Gürsoy, "Yerel Yönetimlerin üstadı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın işaret ettiği gibi gönül belediyeciliğini esas alarak önce millet önce memleket diyecek ve bu doğrultuda hareket edeceğiz. Gönüllerde yer almak için var gücümüzle çalışacak ve dualarına talip olduğumuz hemşerilerimle Arsin'i birlikte yöneteceğiz ve Arsin'de birlikte yaşayacağız. Seçim çalışmalarımızı teşkilatımızın her bir kademesiyle omuz omuza vererek ilk günkü aşkla gerçekleştireceğiz. Bu ilçenin bir yaşayanı olmaktan duyduğum gururu perçinleştirmek istiyorum. Bu gurur ve onuru hep birlikte yaşamak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Kıymetli hemşerilerime güçlü ve motivasyonumuzu arttıran destekleri için minnettarım" diye konuştu.



"Ayrımız gayrımız yoktur"



Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gürsoy, "Arsin'imiz de 15 yıl boyunca Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımıza hizmet eden Erdem Şen başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımız Tolga Şengül'e, İlçe Kadın ve Gençlik Kollarımıza ve teşkilatımızın cefakar mensuplarına da müteşekkirim. Partimizden Arsin Belediye Başkan aday adayı olan kıymetli dava arkadaşlarımıza da göstermiş oldukları çalışma ve özveri için ayrıca teşekkür ediyorum. Partimizin kuruluşundan bugüne ahirete göç eden kıymetli büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Arsin'de AK belediyeciliğin devamı için hep birlikte çalışıp beraberlik içerisinde Arsin'imize hizmet edeceğiz. Ayrımız gayrımız yoktur davamız da yolumuz da birdir, Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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