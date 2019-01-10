Son Dakika Haberleri: Ak Parti; Avrupa, Amerika ve Çin'de Temsilcilik Açıyor

Ak Parti; Avrupa, Amerika ve Çin'de Temsilcilik Açıyor

2 saat önce

Yurt dışında temsilcilik açmak için düğmeye basan AK Parti, ilk olarak Brüksel'de açtığı temsilciliğin ardından, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin ve ABD'de de temsilcilik açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Ak Parti; Avrupa, Amerika ve Çin'de Temsilcilik Açıyor, System.String[]
Yurt dışında temsilcilik açmak için düğmeye basan AK Parti,  ilk olarak Brüksel'de açtığı temsilciliğin ardından, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere  Çin ve ABD'de de temsilcilik açmak için çalışmalarını hızlandırdı. 

Türkiye'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konularda temsilcilik açmayı planlayan AK Parti, Brüksel'den sonra  Almanya, Amerika ve Çin temsilcilikleri için harekete geçti. Bu kapsamda AB ülkeleri ile Çin ve Rusya'nın da aralarında yer aldığı pek çok ülke ile  temasa geçildi. AK Parti'nin yurt dışında oluşturacağı teşkilatlar, ülkelerin iç hukuklarına göre 'temsilcilik', 'dernek' veya 'birlik' statüsünde faaliyet gösterecek. AK Parti yetkilileri dış temsilciliklerin;  "AK  Parti'yi yurt dışında doğru ifade etmek, oradaki bürokrasi yapı ile temas içerisinde olmak, Türkiye'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konuların" amaçlandığını dile getirdiler.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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