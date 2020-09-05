AK Parti Bahşılı İlçe Başkanlığı Kongresi - Son Dakika

AK Parti Bahşılı İlçe Başkanlığına mevcut başkan Güner Taş seçildi.

Bahşılı Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı ,Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Bahşılı Belediye Recep Zafer Tekin, MHP'li Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile partililer katıldı.

Milletvekili Can, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi düvelle mücadele ettiğini söyledi.

İl Başkanı Dağdelen de önemli kongreler gerçekleştirdiklerini ve gittikleri her yerde yoğun ve coşkulu kalabalıkların olduğunu ifade etti.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Güner Taş, ilçe başkanlığına yeniden seçildi.