Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den Sason'a Ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den Sason'a Ziyaret

48 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den Sason'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesini ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile ilçeyi ziyaret eden Özdemir'i, ilçe girişinde AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve partililer karşıladı.

Özdemir ve Gür, ilçede ilk olarak Kaymakam Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Sason'da gerçekleştirilecek projeler ve ilçenin sorunları görüşüldü.

Özadalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra parti binasına geçen Özdemir ve Gür, burada partililerle görüştü.

Özdemir, yerel seçimlere yönelik yoğun bir çalışma beklediklerini söyledi.

Özdemir ve Gür daha sonra esnafı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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