AK Parti Batman Milletvekili Özdemir kentte esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir kentte esnafı ziyaret etti

28.06.2022 13:17
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir kentte esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdemir ve Gür, Ziya Gökalp Mahallesi ve Sanat Sokağı'nı ziyaret etti, esnafla görüştü.

Esnafın sorunlarına ve taleplerini dinleyen Özdemir ve Gür, vatandaşlarla da görüştü.

Gür gazetecilere, salgın sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek, hükümet olarak bu süreçte esnafın yanında olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Özdemir kentte esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Batman Milletvekili Özdemir kentte esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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