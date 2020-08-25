AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, kazı alanında incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'te bir vatandaşın apartmanının bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından başlatılan kazıları inceledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi sonucu geçen yıl sonunda başlatılan arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerin ilk değerlendirme aşaması tamamlandı.

Kazılarda bulunan yanmış ahşap parçalarına, TÜBİTAK tarafından yapılan yaş tayini analizleri, yerleşmenin günümüzden 9 bin sene önce kurulduğunu gösterdi. En az 500 sene boyunca kesintisiz yaşamın devam ettiği değerlendirilen yerleşmede taş ve kemikten yapılmış aletler bulundu.

Yerleşmede ortaya çıkarılan mimari kalıntıların, Batı Anadolu'daki ilk köy yerlerinden birine ait olduğu, kazıda bulunan seramik parçalarının da bölgedeki ilk seramik örnekleri olarak tanımlandığı ifade edildi.

Kazı alanında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'dan bilgiler alan Milletvekili Yağcı, çalışmanın kente kazandıracağı öneme değindi.

Yağcı, gezi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'in milattan önce 4000'li yıllarda kurulduğunun iddia edildiğini söyledi.

Buna ilişkin belgeler bulunduğunu dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:

"2013 yılında yapılan çalışmalarla burada 8000'li yıllara ait bulgular ortaya çıktı. Bunların gerçekleşmesi zaman aldı. Bu yıl içinde bakanlık, üniversite, müzeler genel müdürlüğü iş birliğiyle bir kazı başladı. Dünyaya ışık tutacak bir tarihi alanın olduğu işaret edildi. Emeği olanları kutluyorum. Eminim çok makaleler yazılacak ve Bilecik'in ismi dünya genelinde duyulacak. Şehrin turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Belki burası çok önemli tarihi bir sit alanı olacak. Dünyanın her yöresinden ziyaretçi olacak. Biz de siyasi irade olarak gerekli destekleri vereceğiz."