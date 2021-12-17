AK Parti Mudanya ve Harmancık ilçe başkanları açıklandı - Son Dakika

AK Parti'nin Mudanya İlçe Başkanlığına Orhan Samast, Harmancık İlçe Başkanlığına Ramazan Ay getirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Davut Gürkan, Genel Merkez nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda iki ilçede gerçekleştirilen atamaların Bursa ve teşkilatları adına hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanlarına teşekkür ederek, "Biz büyük bir aileyiz ve AK Parti kadrolarında görev değişimleri, millete hizmet yolunda bayrak değişimi demektir. Her dönemden, her kademeden teşkilat mensuplarımızla bayrağı hep birlikte daha da yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Davut Gürkan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücret miktarını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi sözünü tutarak, çalışanlarımızı ve vergi muafiyeti düzenlemesi ile işverenlerimizi tüm dünyada yaşanan ekonomik pandeminin beraberinde getirdiği enflasyona karşı ezdirmeyecek hamlesini yaparak, asgari ücrette son 50 yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. Aynı oranda maaş artışları halkımızın her kesimini kapsayacak şekilde sürecektir. Hep birlikte bu zor dönemden daha da güçlenerek çıkacak ve hükümet, devlet, millet el ele daha güçlü bir Türkiye hedeflerimiz yolunda ilerlemeye devam edeceğiz."